Środa 18 grudnia 2019 AMD wprowadza biblioteki FEMFX do symulacji odkształceń w grach

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:44 (3) AMD oddało w ręce deweloperów nowe biblioteki do tworzenia zaawansowanych modeli zachowania i destrukcji obiektów w grach. Narzędzie o nazwie FEMFX korzysta z metody FEM (Metoda Elementu Skończonego) do realistycznego symulowania wytrzymałości materiału, jego naprężenia, a także odkształcania. Jest to zaawansowana metoda rozwiązywania układów równań różniczkowych opierająca się na tzw. dyskretyzacji. Obiekty stałe są w tym przypadku reprezentowane jako siatka czworościennych elementów z których każdy ma własne parametry materiałowe, kontrolujące jego sztywność, sposób zmiany objętości i deformacji oraz granice naprężeń, w których dochodzi do pęknięcia lub deformacji plastycznej (trwałej).



Co istotne biblioteki są w pełni otwarte, a wszystkie obliczenia świetnie się skalują, więc im więcej rdzeni ma procesor, tym szybciej liczony jest model zachowania obiektu. AMD wbudowało w FEMFX gotowe pakiety właściwości różnych ciał, takich jak drewno, metal, plastik czy szkło, ale nic nie stoi na przeszkodzie by z nich zrezygnować na rzecz własnych ustawień. Te można zresztą zmieniać w locie, symulując przy tym np. zmiany w temperaturze otoczenia.



Producent podkreśla, że nie ma aspiracji by FEMFX zastąpił obecne rozwiązania i jest świadom tego, że raczej do tego nie dojdzie. Nowe biblioteki mają po prostu stanowić uzupełnienie dla klasycznego podejścia do destrukcji otoczenia.







Zamiast fabuły będzie gniecenie buły. (autor: Micky | data: 18/12/19 | godz.: 08:26 )

jw.



kolejny krok (autor: Mario2k | data: 18/12/19 | godz.: 10:41 )

Na drodze znacznej poprawy środowiska w grach.



Nie dziwię się , że dopiero teraz o tym mówią bo rynek gier (autor: Mario1978 | data: 18/12/19 | godz.: 13:21 )

ma być napędzany przez konsole a nie przez indywidualne technologie AMD.Oczywiście tak jak z Ray Tracing sama Nvidia nie jest w stanie nic zrobić by tytułów gier z ich podejściem do tych obliczeń było jak najwięcej.To właśnie konsole mają wpływ na rozwój a AMD nie może wychodzić przed szereg do czasu jak także ich rozwiązania będą miały premierę w konsolach nowej generacji.

Gdyby konsole nowej generacji pojawić się miały w 2017 roku to takie coś już byśmy mieli od 2018 roku na grach w PC ponieważ nawet taki R7 1700 już radziłby by sobie z tym.Ale czy lepszy efekt tym pewnie większa ilość rdzeni/wątków będzie potrzebna.Suwak ustawień w opcjach graficznych dla CPU od Low do Ultra trzeba będzie przywitać z otwartymi rękoma.W końcu będzie można być zadowolonym bo na tą chwilę czeka się od lat jak CPU będzie wykonywał co raz więcej obliczeń w grach gdyż po prostu może.



