Środa 18 grudnia 2019 APU Renoir odnalezione w sterownikach AMD

Autor: Wedelek | 19:32 (3) Użytkownik Reddita kryjący się pod pseudonimem rogame odnalazł w sterownikach AMD Bootcamp szereg wpisów odnoszących się do niewydanych jeszcze układów APU o kodowej nazwie Renoir. Są to procesory heterogeniczne przeznaczone dla komputerów PC wyposażone w rdzenie x86 Zen 2 oraz IGP na bazie architektury Vega (szkoda, ze nie Navi). Układy dla laptopów będą miały TDP od 15W do 45W, a w przypadku desktopów TDP TOPowych modeli wyniesie 60W. Rynkowy debiut tych SoC będzie mieć miejsce w pierwszej połowie przyszłego roku. Dla większej przejrzystości ujęliśmy wszystkie odkryte APU w poniższej tabelce.







K O M E N T A R Z E

AMD APU 2020 (autor: Conan Barbarian | data: 18/12/19 | godz.: 21:10 )

Zamiotą rynek, jeśli dadzą 8c/16t + silna Vega.



1$$ (autor: Mario1978 | data: 18/12/19 | godz.: 22:07 )

Na to za wcześnie bo AMD teraz też rozgrywa pod siebie.Nie wychyla się za zbytni bo wie , że konkurencja nie ma nic.

Też bym takie coś widział ale bardziej widzę 8c/16t + RDNA gen.2 w 2021 roku w TDP 15W.

AMD to jest jedyna firma Amerykańska do jakiej mam szacunek i niech się starają bo Chińczycy przez zachowanie USA tylko bardziej zepną poślady i dokonają postępów technologicznych jeszcze szybciej.

Lepiej było ich nie dotykać i być jeszcze przez 10 lat liderem z największą gospodarką na Ziemi a tak USA teraz ma maksymalnie 5 lat.

https://www.gizchina.com/...-of-cutting-edge-tech/



hmmm (autor: mlc | data: 18/12/19 | godz.: 22:14 )

To, że będzie Vega to nic rewolucyjnego nie wróży. To, że połowa przyszłego roku również, bo kilka miesięcy później zadebiutuje kolejna generacja Ryzenów.

Poza tym AMD w droższych laptopach nie ma nic do zaoferowania, a niedługo tłumy ludzi będą zmieniać lapki ze względu na koniec supportu Windowsa.



