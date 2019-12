Czwartek 19 grudnia 2019 Powstanie wspólny standard komunikacji dla wszystkich urządzeń Smart Home

Autor: Wedelek | 05:02 Szesnaście firm zajmujących się rozwojem rynku rozwiązań dla tzw. inteligentnego domu zawarło porozumienie w ramach którego utworzono grupę o wszystko mówiącej nazwie Connected Home over IP. W największym skrócie chodzi o to żeby stworzyć jeden otwarty standard w ramach którego odbywałaby się komunikacja wszystkich urządzeń zainstalowanych w domu, niezależnie od tego kto jest ich producentem. Obecnie praktycznie każdy większy producent ma swój własny ekosystem, przez co już na samym początku trzeba się zdecydować na jeden z nich, bo konkurencyjne urządzenia nie chcą się ze sobą dogadywać.



Pierwsza wersja robocza nowego protokołu komunikacyjnego ma być dostępna jeszcze w tym roku, a jego wdrożenie zapowiedziały następujące marki: Apple, Amazon, Google, Zigbee Alliance, IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (dawniej Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy i Wulian.







