Czwartek 19 grudnia 2019 Samsung będzie produkował dla Baidu chip Kunlun

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:16 Samsung podpisał z Baidu umowę na produkcję nowych chipów do wspomagania SI z serii Kunlun. Układy te będą wytwarzane w litografii 14nm z użyciem technologii Interposer-Cube 2.5D, która połączy na jednej płytce PCB moduł SoC z pamięcią RAM typu HBM2 zgrupowaną w dwa stosy. Opisywany chip ma wydajność 250 TOPS (trylionów operacji na sekundę), a jego podsystem pamięci RAM ma przepustowość 512GB/s. Baidu przekonuje, że dzięki temu Kunlun jest w testach ERNIE (Enhanced Language Representation with Informative Entities) trzykrotnie wydajniejszy od GPU lub FPGA o podobnym TDP. To w przypadku Kunlun wynosi 150W, a więc jest większe niż deklarowane w 2018 roku 100W.







