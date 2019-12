Czwartek 19 grudnia 2019 Nvidia prezentuje SoC Orion dla samochodów autonimicznych

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:35 (3) Nvidia zaprezentowała swoją nową platformę sprzętową dla pojazdów autonomicznych nowej generacji o kodowej nazwie Orion. Kryją się pod nią wytwarzane w 7nm lub 5nm układy SoC wyposażone w 12 rdzeni ARM Hercules oraz całkiem nową generację IGP z rdzeniami CUDA i Tensor. Wydajność tego SoC wyniesie 200 TOPS (trylionów operacji na sekundę) w operacjach na liczbach stałoprzecinkowych (INT8), a całość zostanie wykonana z 17 miliardów tranzystorów. Dla porównania układ TU102 ma 18,6-miliarda tranzystorów i zajmuje powierzchnię 754mm^2. Na liście używanych technologii pojawiły się wsparcie dla pamięci LPDDR5 (prawdopodobnie szyna będzie mieć 256-bitów) oraz kodeków H.264, HEVC i VP9, które pozwolą na kodowanie wideo w jakości 4K 60FPS i 8K 30FPS.



Z myślą o komunikacji wewnętrznej w Oriona wbudowano moduł komunikacyjny z obsługą do czterech portów typu 10 Gigabit Ethernet. Nie zabrakło też obsługi wielu niezależnych sieci neuronowych w ramach standardu ASIL-D, dzięki czemu Orion będzie mógł trafi nie tylko do samochodów z systemami wspomagania jazdy, ale również w pełni autonomicznych pojazdów klasy piątej. Premiera w 2022 roku.









"Intel prezentuje " (autor: piwo1 | data: 19/12/19 | godz.: 06:34 )

tytul do poprawki



autonimicznych (autor: mlc | data: 19/12/19 | godz.: 09:33 )

tytuł dalej do poprawki



pytanie (autor: piwo1 | data: 19/12/19 | godz.: 10:19 )

czy te uklady beda padac tak samo szybko jak poprzednie generacje. gro producentow wycofuje sie z nvidii po problemach z niezawodnosci.



