Czwartek 19 grudnia 2019 Intel załatał poważna lukę w oprogramowaniu RST

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:45 (2) Pracownicy Safe Breach odnaleźli poważną lukę w oprogramowaniu Intela związanym z technologią RST (Rapid Storage Technology). Odpowiada ona za efektywne zarządzanie pracą nośników danych, co w teorii powinno zwiększyć ich wydajność. Na szczęście tym razem błąd można wyeliminować zwykłą aktualizacją oprogramowania, a producent przygotował już specjalną łatkę. Źródłem problemu było zwykłe przeoczenie. Otóż na etapie programowania z paczki zostały usunięte cztery pliki DLL, ale ktoś zapomniał usunąć kod odpowiedzialny za ich załadowanie. W rezultacie proces IAStorDataMgrSvc.exe nieustannie próbował je zainstalować, przeszukując przy tym zawartość całego dysku.



Sprytny haker mógł to wykorzystać umieszczając w dowolnym miejscu spreparowany przez siebie plik ze złośliwym oprogramowaniem. Ponieważ pliki mechanizmu RST mają bardzo wysoki poziom dostępu, więc można było w ten sposób zainfekować maszynę, a wbudowane oprogramowanie antywirusowe w ogóle nie dostrzegało tego faktu. Co prawda aby ta sztuczka zadziałała użytkownik zalogowany do systemu musiał mieć uprawnienia administratora, ale to akurat najmniejszy problem, bo w większości przypadków użytkownicy korzystają z kont o takich uprawnieniach.



Intel został powiadomiony o problemie 22 lipca i jak wspomnieliśmy na wstępie już załatał istniejącą lukę. Dlatego też jeśli posiadacie RST w wersji 15.9.8.x, v16.8.3.x, lub v17.5.1.x, to powinniście dokonać aktualizacji sterownika.



K O M E N T A R Z E

łatka, która nie zmniejsza wdajności (autor: Qjanusz | data: 19/12/19 | godz.: 09:10 )

chwali się Intelowi



Ciekawe dlaczego nikt nie mowi o dziurach firemki (autor: MacLeod | data: 19/12/19 | godz.: 10:28 )

Bo jest ich multum.



https://www.cvedetails.com/...3B7PnUmIvstHU3L45Yyo









D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.