Piątek 20 grudnia 2019 Micron znów może handlować z Huawei

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:15 Micron poinformował akcjonariuszy o pozytywnej decyzji Departamentu Handlu USA, który zezwolił amerykańskiej firmie na sprzedaż nowych produktów chińskiemu Huawei. Do tej pory na mocy wydanego zakazu oba podmioty mogły ze sobą współpracować jedynie w bardzo wąskim zakresie. Micron nie mógł na przykład zawierać nowych umów handlowych ani dostarczać chińskiemu koncernowi nowych produktów. Amerykanie mogli jedynie sprzedawać już zakontraktowane dobra, co rzecz jasna nie spodobało się zarządowi.



Zdecydowano się więc wystąpić o specjalną zgodę. Ta została ostatecznie udzielona, dzięki czemu Micron może sprzedawać do woli swoje produkty Huawei. Zgoda obejmuje układy scalone przeznaczone do urządzeń mobilnych oraz serwerów i uprawomocni się w miesiąc po jej udzieleniu.



Wcześniej podobne licencje handlowe otrzymały od rządu USA firmy Microsoft i Google.









