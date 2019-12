Piątek 20 grudnia 2019 UL Benchmarks odsyła swoje starsze benchmarki na emeryturę

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:01 14 stycznia 2020 roku Microsoft zakończy wsparcie techniczne dla Windowsa 7 i Windows 10 Mobile, a w tym samym momencie firma UL Benchmarks uśmierci część swojego oprogramowania. Do muzeum trafi w sumie pięć bardzo popularnych niegdyś benchmarków. Są to dedykowane PCtom Windowsowym programy 3D Mark 11, 3DMark Cloud Gate, 3DMark Ice Storm, PCMark 7 oraz Powermark, a także powstały z myślą o urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS benchmark 3DMark Ice Storm. Wszystkie wymienione produkty od 14 stycznia stracą wsparcie techniczne, co oznacza, że nie będą otrzymywać poprawek, a powiązane z nimi usługi online zostaną wyłączone.



Jest też dobra wiadomość. UL Benchmarks pozostawi na swoich serwerach instalatory oddając swoje starsze benchmarki w ręce graczy. Ci po 14 stycznia będą mogli korzystać z nich zupełnie za darmo. Instalatory będą dostępne na stronie UL Legacy.



