Piątek 20 grudnia 2019 AMD będzie produkować tańsze GPU Navi u Samsunga?

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla | 05:30 Fudzilla twierdzi, że AMD dogadało się z Samsungiem w kwestii produkcji niektórych układów GPU w fabrykach tego koncernu. Ponoć południowokoreański gigant będzie wytwarzał w swoim procesie litograficznym 7nm słabsze wersje Navi dedykowane akceleratorom z niskiej półki cenowe. Na razie Fudzilla wspomina o wyposażonych w 1408 procesorów strumieniowych Navi 14 XT oraz Navi 14 XTX, które zasilą desktopowe Radeony RX 5500 oraz RX 5500 XT. Nie wiadomo co stanie się z analogicznymi chipami dla wersji mobilnych, ale można zakładać, że czeka je ten sam los.



Oczywiście Fudzilla nie ma na poparcie swoich tez żadnych twardych dowodów, ale prawdziwość tej plotki jest wielce prawdopodobna. Mówiąc wprost taki ruch ze strony koncernu z Sunnyvale po prostu miał by sens. Zwłaszcza, że obie firmy współpracują ze sobą już od dłuższego czasu – Samsung chce wykorzystywać w swoich SoC IGP Radeon z RDNA.



Tajemnicą poliszynela jest też to, że TSMC zwyczajnie nie może nadążyć z produkcją chipów w 7nm i to mimo bardzo wysokiego uzysku. Lista odbiorców jest zwyczajnie zbyt długa, a trzeba pamiętać, że AMD produkuje u Tajwańczyków Ryzeny, Epyci i niektóre Radeony, a niebawem ruszy też masowa produkcja SoC dla Xbox X oraz PS5. Wreszcie AMD w przeciwieństwie do Intela nie ma własnych Fabów i nie jest uwiązane przy jednej fabryce, przez co wachlarz dostępnych opcji jest znacznie szerszy.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.