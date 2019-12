Piątek 20 grudnia 2019 E Ink prezentuje kolorowy e-papier

Autor: Wedelek | źródło: Liliputing | 19:31 (2) Firma E Ink pokazała działającą wersję kolorowego ekranu typu e-ink o stosunkowo wysokim kontraście, zwłaszcza w porównaniu do jego zapotrzebowania na energię. Pokazany wyświetlacz nazywa się Print-Color i składa się z bardzo małych komórek wypełnionych tuszem reagującym na zmianę pola elektromagnetycznego. Pojedynczy piksel grupuje komórki z tuszem w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim, dzięki czemu jest w stanie wyświetlić bardzo szeroką paletę kolorów, zachowując przy tym wszystkie zalety czarno-białych ekranów tego typu. To oznacza, że nie potrzebujemy dodatkowego oświetlenia, a czas pracy na baterii jest ekstremalnie długi – liczymy go w dniach.



Z drugiej strony ekrany e-ink mają bardzo wolne odświeżanie, więc nie nadają się np. do oglądania filmów, o graniu w gry nie wspominają. Właśnie dlatego ich naturalnym rynkiem zbytu są np. czytniki e-booków.



W tym miejscu pojawia się jednak pytanie czy nowy e-papier w ogóle ma szansę na rynkowy sukces. Kolorowy ekran jest znacznie droższy w produkcji niż czarno-biały, a to z kolei odbije się na końcowej cenie urządzenia. Pewnie dlatego technologią tą interesują się jedynie firmy produkujące sprzęt dla profesjonalistów. Takie jak Wacom, który pokazał już swój pierwszy prototyp.



E-Ink podaje, że wyświetlacz Print-Color będzie gotowy do wdrożenia na szeroką skalę w drugim kwartale 2020 roku, więc pod koniec przyszłego roku przekonamy się czy nowa technologia ma szansę na sukces.











i to jest dobra wiadomosc. (autor: MacLeod | data: 20/12/19 | godz.: 20:00 )

a nie jakies ente bzdety o dziurach:)



Nie jestem przekonany (autor: Kenjiro | data: 20/12/19 | godz.: 20:37 )

Rynek profesjonalistów będzie wymagać świetnego odwzorowania kolorystycznego, a tu jest tragedia.

Chociaż może pójdzie to w stronę e-bannerów, które obecnie są ekranami i żrą grube setki W, a tutaj mogłyby działać zasilane z ogniwa fotowoltaicznego.



