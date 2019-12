Piątek 20 grudnia 2019 Epic rozdaje codziennie nową grę, a Microsoft chce kupić polskie studio

Autor: Wedelek | źródło: Epic, własne | 19:33 (1) Jakiś czas temu Epic Games zapowiedział, że do końca roku odda w ręce graczy dwanaście małych, ale bardzo ciekawych tytułów. Jest to kolejny etap akcji marketingowej sklepu Epic Store, w ramach której od dłuższego czasu sukcesywnie otrzymujemy darmowe tytuły, które możemy dodać do naszej biblioteki. Marketingowcy pracujący w Epic doszli do wniosku, że najlepszy efekt osiągną szybką i zdecydowaną kampanią. Dlatego też począwszy od dnia dzisiejszego codziennie będziemy dostawać po jednej darmowej grze. Dziś do 17tej do naszej biblioteki mogliśmy przypisać turową grę strategiczną o nazwie Into The Breach, w której kierujemy mechami, ochraniając miasto przed inwazją z kosmosu.



Obecnie promocja ta jest niedostępna, a zamiast tego do jutra do 17tej możemy otrzymać za darmo grę akcji TowerFall. Jutro sytuacja się powtórzy i znów dostaniemy nowy tytuł. Tak będzie aż do końca roku. Jeśli chcecie skorzystać, to link do sklepu znajdziecie TUTAJ.



Skoro już poruszamy temat gier komputerowych, to warto nadmienić, że zachodnie media zainteresowały się krążącą po polskim Internecie informacją o planach wykupienia przez Microsoft jednego z polskich studiów produkujących gry. Wśród przytaczanych źródeł najczęściej cytowana jest wypowiedź Borysa Nieśpielaka, który poruszył tę kwestię w poniedziałkowym odcinku podcastu pt. „Rock i Borys”. Program ten jest dostępny odsłuchania za darmo praktycznie na każdej platformie streamingowej z serwisem YouTube włącznie, więc jeśli jesteście ciekawi jak dokładnie przebiegała rozmowa, to poniżej znajdziecie bezpośredni link. Niestety na tę chwilę trudno o konkrety, choć sugerowana możliwość zakupu CDProjektu wydaje się mało prawdopodobna. Nawet z perspektywy tego, że tytuły ekskluzywne bardzo dobrze sprzedają konsole. Dużo bardziej realna wydaje się natomiast możliwość pojawienia się Cyberpunka 2077 w usłudze Game Pass. W końcu to właśnie usługi są dla firmy Satya Nedelli najważniejsze.











oby nie (autor: michasu2 | data: 22/12/19 | godz.: 16:13 )

jak epix się sprzeda to ms go dojedzie, a z tego co widzę to na razie jest to dobra platforma lepsza niż taki np. Origin



