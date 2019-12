Co przemawia za monitoringiem?

Walory monitoringu – kamera samochodowa i domowa

Wrastająca świadomość tego, że monitoring może być skuteczną walką z przestępczością wpływa na coraz częste montowanie kamer w domach czy w samochodach. Charakter prewencyjny ma kamera samochodowa i domowa, gdyż udowodniono, że włamywacze omijają te domy, które są monitorowane. Zdarza się, że włamywacze są takimi specjalistami, że dają sobie radę z tego rodzajem zabezpieczeniami, jednak jest to znacznie rzadsze.

Zwykle przestępcami są zwykli włamywacze, którzy nie są zbyt wyspecjalizowani w obsłudze takiego sprzętu, więc gdy widzą symbol monitoringu zwykle rezygnują z nieprawych zachowań i działań. W sytuacji, gdy dojdzie do kradzieży nagranie z osobistego monitoringu jest uznawane jako dowód w sprawie sądowej, co może ułatwić służbom ścigania odnaleźć włamywaczy, a następnie ich skazać, co ustrzeże potencjalne, kolejne ofiary kradzieży domowych i samochodowych. Dzięki temu dowodowi można nawet odzyskać ukradzione własności. Nagranie wspiera w określeniu personaliów przestępców, co zwykle jest najtrudniejszym etapem śledztwa.

Często bez nagrań nie udaje się określić i odnaleźć sprawców, co pozostawia sprawy nierozwiązane. Dobra jakość nagrania potrafi wykryć wiele znaków szczegółowych, co jest bardzo pomocne dla policji. Dzięki połączeniu monitoringu z telefonem można w każdej sytuacji sprawdzić, co dzieje się w domu czy wokół niego, podobnie z samochodem. Monitoring może dotyczyć całej posesji, jaką się posiada, co uchronić może przed kradzieżami ogrodowymi, które są coraz częściej spotykane. Jest to bardzo pomocne dla przedsiębiorstw, by na bieżąco monitorować, co dzieje się w firmie i wokół niej. Monitoring zabezpiecza przed utratą często całożyciowego mienia, co w stosunku do kosztów zestawu monitoringu jest naprawdę niewielkie.

Montaż kamery

Do obiektów domowych zaleca się zakupienie bezprzewodowych kamer WiFi. Takie kamery nie wymagają przeprowadzania przewodów, niszczenia ścian czy innych trudnych zabiegów instalacyjnych. Wymagają one zlokalizowania ich w pożądanym miejscu w domu lub poza nim oraz połączyć je z siecią WiFi. Połączona kamera będzie rejestrować obrazy i przesyłać je na smartfon czy laptop, co pozwoli monitorowanie sytuacji w domu i wokół niego w trakcie naszej nieobecności.

W przypadku instalacji kamery w samochodzie jest nieco trudniej, co zachęca do skorzystania z pomocy w wykonaniu tej instalacji przez fachowe osoby, tak by nie dopuścić do niepożądanego zwarcia, co czasem doprowadzić może do poważnych awarii całej instalacji elektrycznej w samochodzie.

