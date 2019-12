Zdalny monitoring domu - na czym polega?

Możliwość połączenia z kamerą i monitorowania zdalnego powoli staje się normą. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu kontrolowanie, co dzieje się w mieszkaniu lub w jego pobliżu nawet z dużej odległości za pomocą smartfona czy komputera jest niezwykle proste. Monitoring własnego domu, mieszkania lub sklepu daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku próby włamania lub innych niechcianych sytuacji. IMOU to marka znana z zaawansowanych technologicznie urządzeń monitorujących do domów i mieszkań prywatnych. Oferuje ona osobom, którym zależy na jak największym bezpieczeństwie, najnowsze rozwiązania, w tym zdalny monitoring domu.





Zalety zdalnego monitoringu Inteligentny monitoring pozwala na nagrywanie tego, co dzieje się w mieszkaniu podczas nieobecności domowników i daje on możliwość na podgląd obrazu dzięki internetowej transmisji danych. Do korzystania ze zdalnego monitoringu potrzeba jest dedykowana aplikacja na smartfona lub inne urządzenie elektroniczne. Aplikacja do zdalnego monitoringu domu Imou (dostępna dla telefonów z systemem Adroid oraz iOS) działa ze wszystkimi urządzeniami oferowanymi przez tę markę: z kamerami WiFi, bezprzewodowymi dzwonkami do domu czy czujnikami alarmowymi. Korzystanie z dedykowanej aplikacji jest proste i wygodne, a zarazem zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki aplikacji na smartfona możliwe jest obserwowanie tego, co dzieje się w pomieszczeniu, w którym znajduje się kamera z każdego miejsca. Obraz jest dostępny w każdym momencie. Dzięki temu rodzic może przykładowo sprawdzić, czy dzieci odrabiają lekcje lub czy pupil pozostawiony sam w mieszkaniu jest spokojny. W razie potrzeby można też natychmiastowo zareagować, jeśli w domu pojawi się intruz. Dzięki dwukierunkowej transmisji osoba posiadająca aplikację może też się połączyć głosowo za pomocą kamery, żeby porozmawiać z dzieckiem lub żeby wystraszyć nieproszonego gościa. Modele kamer dwukierunkowych od Imou mają wbudowany mikrofon i głośnik. Jak zainstalować aplikację IMOU? Aplikacja Imou, dedykowana do urządzeń monitorujących tej firmy, jest całkowicie darmowa i regularnie aktualizowana. Aplikacja posiada intuicyjne menu i w wersji na urządzenia mobilne jest dostępna w języku polskim. Aplikację można pobrać z oficjalnej strony producenta lub z App Store dla systemów iOS i Play Google dla systemów Android. Po znalezieniu aplikacji należy ją pobrać na swoje urządzenie i zainstalować. Po uruchomieniu aplikacji użytkownik zostanie poproszeni o zalogowanie (w przypadku braku konta należy się zarejestrować). Można też zalogować się przy pomocy Facebooka. Po prawidłowym zarejestrowaniu się użytkownik zyska możliwość zalogowania się do swojego konta ( poprzez podanie adresu email i ustalonego hasła). Po uruchomieniu aplikacji się pojawi się opcja dodania urządzeń. Należy kliknąć w odpowiedni krzyżyk i następnie zeskanować kod QR posiadanej kamery lub wpisać numer seryjny. Następnie należy podać hasło i login do kamery Imou i wcisnąć „OK”. Jeśli operacja przeszła pomyślnie, użytkownik zostanie podłączony do kamery. Żeby kamera była dostępna zdalnie z sieci zewnętrznej, trzeba dodać ją po wyłączeniu połączenia lokalnego. Istnieje możliwość dodania więcej niż jednego urządzenia (nie ma ograniczeń co do liczby), należy jednak pamiętać o prawidłowym wprowadzeniu numeru seryjnego lub zeskanowania kodu QR każdego z nich. Podobne funkcje są dostępne również w anglojęzycznej wersji aplikacji przeznaczonej na komputery z systemem Windows.