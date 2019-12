Poniedziałek 23 grudnia 2019 Radeon RX 5600 XT 6GB - prawdopodobna specyfikacja i data premiery

Autor: Zbyszek | źródło: Igor's Lab | 06:09 Firma AMD oferuje aktualnie karty Radeon RX 5700 i Radeon RX 5500, oparte o najnowszą architekturę Navi. Modele z serii RX 5700 należą do pogranicza średniej oraz wyższej półki cenowej, natomiast Radeony RX 5500 to konstrukcje przeznaczone dla mniej zamożnych. Karty te dzieli duża różnica wydajności, a lukę między nimi - i tą cenową i wydajnościową, wkrótce wypełnić mają Radeony RX 5600. Według serwisu Igor's Lab, Radeon RX 5600 XT będzie oparty o układ graficzny Navi 10 - ten sam co w serii 5700, ale z zablokowanym jednym z czterech bloków Shader Engine. Przełoży się to na liczbę aktywnych 1920 procesorów strumieniowych, 120 jednostek teksturujących, 48 jednostek ROP, 3 MB pamięci cache L2 oraz 192-bitowy kontroler pamięci.



Tak przyblokowany układ Navi 10 ma być łączony z 6 GB pamięci GDDR6 o szybkości 14 Gbps, co da przepustowość 336 GB/s. W efekcie, Radeon RX 5600 XT powinien zaoferować około 3/4 wydajności posiadanej przez model RX 5700XT, a w porównaniu do Radeona RX 5500XT wydajność powinna być wyższa o około 40 procent.



Według Igor's Lab, Radeon RX 5600 XT zadebiutuje na rynku w styczniu, a prezentacja kart może odbyć się podczas targów CES.







