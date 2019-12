Poniedziałek 23 grudnia 2019 PowerColor Radeon RX 5700 w wersji ITX dla komputerów SFF

Autor: Zbyszek | źródło: Akihabara | 05:50 PowerColor wprowadza do sprzedaży kompaktową wersję karty graficznej Radeon RX 5700. Jest to karta PowerColor RX 5700 ITX, zbudowana na autorskiej płytce drukowanej, i charakteryzująca się standardową wysokością 11 cm i całkowitą długością 17,5 cm. Karta ma dwuslotowy system chłodzenia z radiatorem z systemem rurek cieplnych i jednym wentylatorem. Chłodzi on układ graficzny Navi 10 z 2304 procesorami strumieniowymi, oraz 8GB pamięci GDDR6 z 256-bitową magistralą. Częstotliwości taktowania są zgodne z referencyjnymi i wynoszą: 1465-1725 MHz dla układu graficznego i 14 GHz (efektywnie) dla pamięci.



Cena nie została podana, należy jednak spodziewać się, że będzie nieznacznie wyższa od wersji "zwykłych" o standardowej długości.







