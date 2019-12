Poniedziałek 23 grudnia 2019 Plan wydawniczy AMD do 2021 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Planet3DNow | 05:58 Portal Planet3DNow, powołując się na swoje źródła związane z AMD, przedstawił plan wydawniczy procesorów Ryzen na najbliższe 2 lata. Jest to zbiór planów producenta do jakich udało się dotrzeć redaktorom Planet3DNow, zebrany w formie graficznej. Według nich, w 2020 roku na rynek trafią najpierw 7nm procesory APU "Renoir", łączące 8 rdzeni ZEN 2 ze zintegrowanym układem graficznym Radeon. Wersje mobilne tych układów przeznaczone dla komputerów przenośnych mają zadebiutować w styczniu. Następnie w kwietniu na rynek trafią wersje przemysłowe ("embedded"), a wreszcie w lipcu wersje dla komputerów stacjonarnych.



Premiera pierwszych procesorów z architekturą ZEN 3 (nazwa kodowa "Vermeer", 7nm+ EUV) planowana jest natomiast w drugiej połowie września. Będą to od 8 do 16 rdzeniowe procesory bez układu graficznego, zgodne z podstawką AM4, które zastąpią dotychczasowe desktopowe Ryzeny serii 3000.



Po kilku miesiącach, na początku 2021 roku zadebiutują mobilne procesory z architekturą ZEN 3 - chipy o nazwie Rembrand, które wejdą w skład serii Ryzen 5000 i zastąpią wcześniejsze modele "Renoir" z architekturą ZEN 2. Niestety na ich wersje dla komputerów stacjonarnych poczekamy aż do 3. kwartału 2021 roku.



Pod koniec 2021 roku ma nastąpić premiera pierwszych desktopowych procesorów z architekturą ZEN 4.









