Wtorek 24 grudnia 2019 Intel Tiger Lake-U - pierwszy test procesora

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 11:08 Intel już od długiego czasu oferuje 14nm procesory oparte o architekturę Skylake, zwiększając w kolejnych seriach tylko liczbę rdzeni oraz częstotliwości taktowania. Krzemowy gigant zamierza jednak wychodzić z tego marazmu, za sprawą coraz większego dopracowania 10nm litografii. Pierwszym objawem tego są oferowane od ponad pół roku 10nm mobilne procesory Ice Lake-U, wyposażone w rdzenie z architekturą Sunny Cove oraz zintegrowane IGP jedenastej generacji. Intel szykuje już ich następców, w postaci procesorów Tiger Lake-U, które będą wytwarzane w ulepszonej litografii 10nm++ i otrzymają rdzenie kolejnej generacji Willow Cove.



W sieci właśnie pojawił się pierwszy test próbki inżynierskiej Tiger Lake-U. 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor, taktowany zegarem bazowym 1,3 GHz i mogący przyspieszać do 4,0 GHz na wszystkich rdzeniach, lub do 4,3 GHz na jednym rdzeniu, porównano do Core i7-1065G7. Ten ostatni procesor również ma 4-rdzenie- ale poza starszą architekturą ma niższe zegary taktujące - Turbo do 3,5 GHz dla wszystkich rdzeni i do 3,9 GHz na jednym rdzeniu.



Obydwa procesory przetestowano w benchmarku SPEC, w którym nowy Tiger Lake-U z TDP 15W okazał się około 17 procent bardziej wydajny od Core i7-1065G7 z serii Ice Lake.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.