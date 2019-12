Wtorek 24 grudnia 2019 Western Digital rozpoczyna dostawy 18 TB i 20 TB dysków HDD

Autor: Zbyszek | źródło: Western Digital | 10:45 Western Digital poinformował o przekazaniu pierwszych dostaw dysków HDD o pojemności 18 TB i 20 TB. Pierwsze partie dysków zostały dostarczone do zainteresowanych nimi odbiorców, w celu wykonania testów. Są to modele Ultrastar DC HC550 CMR o pojemności 18TB, oraz Ultrastar DC HC650 SMR o pojemności 20 TB. Obydwa dyski posiadają łącznie 9 talerzy oraz wypełnienie helem. Dodatkowo wykorzystano w nich przygotowywaną od dłuższego czasu technologię zapisu wspomaganego promieniowaniem mikrofalowym, nazywaną MAMR (Microwave Assisted Magnetic Recording).



Ultrastar DC HC550 CMR o pojemności 18TB korzysta z klasycznej techniki zapisu, natomiast Ultrastar DC HC650 SMR o pojemności 20 TB wykorzystuje technologię zapisu SMR (Shingled Magnetic Recording), w której kolejne ścieżki częściowo zachodzą na poprzednie ścieżki, co zwiększa gęstość upakowania danych i pojemność, ale jak wiadomo - powoduje ograniczoną wydajność przy nadpisywaniu raz zapisanych danych.



Western Digital poinformował, że po pozytywnych testach przeprowadzonych przez jego klientów, masowa produkcja i dostawy tych dysków rozpoczną się w 1. kwartale przyszłego roku.









