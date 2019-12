Nowoczesne stanowisko pracy przy użyciu chmury

Każdy przedsiębiorca dąży do stworzenia stanowiska pracy, które będzie przyjazne dla pracownika i efektywne. Rosnące koszty utrzymania tradycyjnej przestrzeni sprawiają, że innowacyjne rozwiązania stają się coraz popularniejsze. Przykładem jest stanowisko oparte na chmurze.



Migracja stanowisk pracy Zmiany na szczeblu kadrowym, relokacja firmy czy wymiana sprzętu – każda z tych sytuacji sprawia, że pracownicy są zobligowani do korzystania z programów czy baz danych, które wcześniej wykorzystywali na innym urządzeniu. Konieczność przenoszenia poufnych dokumentów lub innych plików sprawia, że proces ten może napotkać na swojej drodze problemy, głównie związane z bezpieczeństwem. Wzrost popularności chmury – takiej jak choćby Chmura Krajowa – sprawił, że wielu przedsiębiorców zaczęło wykorzystywać ją do organizowania nowoczesnego stanowiska pracy, opartego na przechowywaniu danych w wirtualnej przestrzeni. Co więcej, rozwiązanie to pomaga w organizowaniu wirtualizacji pulpitów i stacji roboczych, co ułatwia z kolei udostępnienie innemu zaufanemu użytkownikowi poufnych plików i oprogramowania. Na czym polega tworzenie innowacyjnych stanowisk pracy? Podobnie jak ma to miejsce w przypadku prywatnych użytkowników, przedsiębiorcy otrzymują przestrzeń w chmurze, na której mogą zamieszczać poufne dokumenty, bazy danych czy wirtualne urządzenia. Co najważniejsze, kontrola nad nimi może być sprawowana tak naprawdę z każdego miejsca, w którym zapewniony jest dostęp do sieci internetowej. Przykładem wykorzystania takiego rozwiązania może być ważna konferencja z zagranicznymi klientami. Prowadząc spotkanie, przedsiębiorca może korzystać z zestawu danych, które jego pracownicy umieścili w chmurze, pracując na co dzień w biurze odległym o kilkadziesiąt czy nawet kilkaset kilometrów. Oczywiście cały proces odbywa się przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa – obie strony mają pewność, że dane nie wyciekną do innych użytkowników.

Korzyści wynikające z organizacji nowoczesnych stanowisk pracy Najwyższy poziom bezpieczeństwa – niezależnie od tego, jaki rodzaj danych jest przenoszony lub udostępniany za pomocą stacji roboczej, szereg zabezpieczeń gwarantuje brak dostępu do nich dla osób trzecich. Usługa wyklucza ponadto zatrzymanie danych na urządzeniu końcowym. Elastyczność – w odpowiedzi na szereg potrzeb biznesowych, jakie w dzisiejszych czasach dotyczą praktycznie każdej firmy, proces organizacji nowoczesnego stanowiska pracy jest niezwykle łatwy. Przenoszone dane dostępne są z poziomu dowolnego urządzenia, będącego częścią środowiska. Standaryzacja – niezależnie od tego, z jakich stacji roboczych przedsiębiorstwo korzysta na co dzień, usługa zapewnia integrację systemów operacyjnych i aplikacji, wykluczając w ten sposób jakiekolwiek potencjalne niezgodności. Oszczędność – dzięki standaryzacji oprogramowania, użytkownicy ponoszą zdecydowanie niższe koszty związane z eksploatacją urządzeń, co przekłada się na oszczędności w kontekście utrzymania całego środowiska.