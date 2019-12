Sobota 28 grudnia 2019 RayTracing w PlayStation 5 nie będzie obsługiwany przez GPU AMD ?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:08 Nadchodzący 2020 roku upłynie pod znakiem premier konsol nowej generacji - Xbox Series X oraz PlayStation 5. Obie konsole otrzymają najnowsze podzespoły, w tym szybkie nośniki SSD NVMe, oraz procesory AMD z architekturą ZEN 2 i układy graficzne z architekturą Navi. Według informatora o nicku Komachi, który już wcześniej dostarczał wiarygodnych informacji na temat przyszłych premier, funkcja śledzenia promieni (Ray Tracing) w PlayStation 5 nie będzie jednak obsługiwana przez układ graficzny dostarczony przez AMD. Dotarł on do informacji na temat próbek inżynierskich układów o nazwie kodowej Sparkman, Arden, Oberon oraz Ariel.



Dwa pierwsze z nich znajdą się w Xbox Series X, natomiast Oberon i Ariel powstają dla PlayStation 5. Próbki inżynierskie GPU dla PlayStation 5 mają według przecieków bazować na architekturze Navi pierwszej generacji, nieposiadającej sprzętowej akceleracji dla śledzenia promieni (Ray Tracingu). Liczba bloków CU wynosi w nich 36, co oznacza 2304 procesory strumieniowe.



Jeśli to prawda, to zastanawiające jest jaki odrębny układ graficzny i jakiego producenta zostanie zastosowany w PlayStation 5 do obliczeń związanych ze śledzeniem promieni.









