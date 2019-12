Sobota 28 grudnia 2019 Więcej informacji o nowej podstawce Intel LGA 1200

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:27 W przyszłym roku na rynek trafią procesory 10 serii od Intela, o nazwie kodowej Comet Lake-S, produkowane w litografii 14nm+++ i posiadające do 10 rdzeni. Nowe procesory będą zgodne z podstawką LGA 1200, a ich flagowym przedstawicielem będzie Core i9-10900K. Do tej pory niewiele było wiadomo na temat nowej podstawki. Jak się okazuje, gniazdo LGA 1200 zachowa wymiary zewnętrzne swojego poprzednika, czyli LGA 1151. Co więcej będzie także zgodne z dotychczasowymi systemami chłodzenia, co oznacza, że każdy cooler kompatybilny z LGA 1151 będzie można zamontować także na procesorze ze złączem LGA 1200.



Dodatkowe 49 pinów zostanie natomiast umieszczone w wewnętrznej części, przez co otwór znajdujący się na środku podstawki będzie nieco mniejszy.









