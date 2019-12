Sobota 28 grudnia 2019 Kolejne przecieki o wydajności procesorów Ryzen 4000

Autor: Zbyszek | źródło: 3DCenter | 15:40 (1) Kolejna generacja procesorów AMD oparta o proces litograficzny 7nm+ od TSMC oraz o architekturę ZEN 3 pojawi się na rynku w 2. połowie 2020 roku. Będą to serwerowe CPU o nazwie kodowej Milan oraz ich odmiany przeznaczane dla komputerów desktop, w postaci CPU Ryzen serii 4000. Prace nad architekturą ZEN 3 zostały zakończone już kilka miesięcy temu, i od tego czasu pojawiają się przecieki na temat oferowanej przez nią wydajności. Według nich, pierwsze wytworzone próbki CPU z architekturą ZEN 3 miały ponad 8 procent wyższy wskaźnik IPC niż dotychczasowe Ryzeny z architekturą ZEN 2 przy tym samym zegarze. Nowsze informacje są bardziej optymistyczne.



Jak wiadomo, po uzyskaniu pierwszych próbek producent ma jeszcze możliwość wprowadzenia pewnych ulepszeń, wpływających na poprawę wydajności przygotowywanych CPU.



Według najnowszych nieoficjalnych przecieków, w porównaniu do CPU z architekturą ZEN 2 ostatnie sample CPU z architekturą ZEN 3 wykazują o 10-12 procent wyższy wskaźnik IPC w przypadku operacji stałoprzecinkowych, i nawet do 50 procent wyższy w przypadku niektórych operacji zmiennoprzecinkowych.



Sumarycznie według przecieków średnia wydajność tych procesorów w obecnej wersji jest o 17 procent wyższa od CPU z architekturą ZEN 2 - przy czym nie sprecyzowano dokładnie, czy te 17 procent to wzrost samego wskaźnika IPC , czy też wartość ta to suma wzrostu wskaźnika IPC i 100-200 MHz wzrostu taktowania.



Natomiast doniesienia potwierdzają kolejny raz, że architektura ZEN 3 nie przyniesie dużego wzrostu taktowania CPU. Według nich taktowanie względem aktualnej generacji CPU wzrośnie tylko o około 100-200 MHz.



K O M E N T A R Z E

jesienią 2020 będzie ostro (autor: Mario2k | data: 28/12/19 | godz.: 16:39 )

Intel Vs AMD będzie bitka aż miło patrzeć.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.