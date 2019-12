Sobota 28 grudnia 2019 Intel DG1 - więcej informacji o pierwszej karcie graficznej Intela

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 15:54 Intel cały czas pracuje nad swoimi pierwszymi, w pełni nowymi układami graficznymi od lat. Architektura Gen 12, która przyjmie formalną nazwę Xe ma być przełomowa oferując szereg rozwiązań niedostępnych w dotychczasowych IGP Intela. Nowa architektura zostanie zastosowania nie tylko w układach graficznych zintegrowanych w przyszłych procesorach (np. Tiger Lake-U), ale także w większych chipach, przeznaczonych do budowania samodzielnych kart graficznych. Tymczasem jak informuje VideoCardz, powołując się na swoje dobrze poinformowane źródła, pierwsza samodzielna karta graficzna Intela wcale nie wykorzysta większego chipu.



Model o nazwie DG1 będzie posiadał GPU z 96 jednostkami wykonawczymi (EU), i będzie faktycznie układem graficznym wyciętym z procesorów Tiger Lake-U, zamontowanym na płytce drukowanej ze slotem PCI-Express 4.0, i zaopatrzonym we własną pamięć wideo.



Według źródeł VideoCardz, karta ta ma oferować około 23 procent większą wydajność niż IGP z mobilnych procesorów Tiger Lake, przy TDP wynoszącym około 25W. Na sklepowych półkach Intel DG1 ma konkurować z budżetowymi kartami graficznymi od Nvidia i AMD.



Informacje zgadzają się z produktem, jaki w ostatnich dniach Intel zarejestrował w komisji ECC (Eurasian Economic Commission), co pokazuje poniższy zrzut ekranu.







