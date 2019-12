Sobota 28 grudnia 2019 Core i9-10900K z zegarem do 5,3 GHz, specyfikacja procesorów Comet Lake-S

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:08 (2) Do sieci wyciekła dokładna specyfikacja przygotowywanych przez Intela procesorów 10 generacji. Jak wiadomo będą one nadal wytwarzane w litografii 14nm i oparte o architekturę x86 Skylake, ale w odróżneniu od Coffee Lake Refersh, otrzymają więcej rdzeni (maksymalnie 10) i zwiększone częstotliwości taktowania. Flagowy model, 10-rdzeniowy i 20-wątkowy Core i9-10900K będzie taktowany zegarem bazowym 3,7 GHz, i będzie mógł przyspieszać do 4,8 GHz dla wszystkich rdzeni i do 5,1 GHz dla jednego rdzenia (Turbo Boost 2.0) lub 5.2 GHz po aktywacji Turbo Boost 3.0. To jednak nie koniec, bo CPU ma posiadać funkcję Thermal Velocity Boost.



Dzięki niej, w razie zaistnienia sprzyjających warunków związanych z temperaturą, maksymalne taktowanie będzie zwiększane do 4,9 GHz dla wszystkich rdzeni i nawet 5,3 GHz dla jednego rdzenia.



W przypadku 8-rdzeniowego i 16-wątkowego Core i7-10700K, taktowanie bazowe wyniesie 3,8 GHz, maksymalne taktowanie wszystkich rdzeni 4,7 GHz, a jednego rdzenia - 5,1 GHz. Co ciekawe w przypadku tego modelu i innych słabszych CPU funkcja Thermal Velocity Boost nie będzie dostępna, a jedynym poza Core i9-10900K procesorem ją posiadającym będzie 65-watowy Core i9-10900 z zablokowanym mnożnikiem.



Lista procesorów przedstawia się następująco:









takim 10 rdzeniowcem (autor: Mario2k | data: 28/12/19 | godz.: 16:37 )

Intel w komputerach do giercowania skasuje Ryzena 3900X z którym będzie konkurował.

Aż strach pomyśleć jak by te 10 rdzeni chodziło gdyby Intel już posiadał sprawdzoną technologię wytwarzania w 7nm.



@ 1 (autor: APC-74 | data: 28/12/19 | godz.: 16:53 )

gdyby...



