Ryzen Threadripper 3980X dodany do obsługiwanych przez CPU-Z

Autor: Zbyszek | źródło: MyDrivers | 14:28 Najnowsza wersja CPU-Z, oznaczona numerem 1.91 wprowadza obsługę nadchodzącego, niemającego jeszcze swojej premiery przyszłego procesora z serii Ryzen Threadripper. Jest to model 3980X, wyposażony w 48 rdzeni z obsługą 96 wątków. Do tej pory nie było wiadomo, czy AMD planuje premierę takiego procesora, czy tylko 64 rdzeniowego Threadrippera 3990X. Cena tego ostatniego może być bardzo wysoka, dlatego Threadripper 3980X może zainteresować osoby, dla których 32-rdzeniowy Threadripper 3970X nie jest wystarczający, ale jednocześnie 64-rdzeniowy 3990X będzie zbyt drogi.



Atutem modelu 3980X będzie lepsze oddawanie ciepła z rdzeni do systemu chłodzenia - każdy z ośmiu chipletów będzie miał aktywne po 6 rdzeni, dzięki czemu wskaźnik liczby oddawanego ciepła przypadającego na powierzchnię generującego go krzemu będzie wypadał korzystniej, niż w 32 i 64 rdzeniowych modelach 3970X i 3990X.



