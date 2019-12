Poniedziałek 30 grudnia 2019 Ceny kart graficznych mogą dalej wzrastać w 2020 roku

Autor: Zbyszek | źródło: WCCFTech | 14:41 W sieci regularnie pojawiają się opinie, że ceny sprzedawanych od pewnego czasu kart graficznych są zdecydowanie zbyt wysokie. Niestety wygląda na to, że w 2020 roku szanse na ich obniżkę są praktycznie zerowe, a kolejne generacje kart będą debiutować w dotychczasowych wysokich poziomach cenowych ustalonych przez ich poprzedników. Obniżce cen mają nie sprzyjać dodatkowo rosnące koszty zakupu pamięci DRAM. Jak twierdzi WCCFTech, ceny zakupu pamięci GDDR już rosną, i w przyszłym roku powinny wzrosnąć o około 5 procent. Do tego coraz więcej kart korzysta z kości GDDR6 zamiast tańszych GDDR5.



Dlatego zdaniem WCCFTech w przyszłym roku powinniśmy spodziewać się raczej podwyżek poziomów cenowych dla poszczególnych kart graficznych, aniżeli obniżek cen. Widać to już w przypadku modelu Radeon RX 5500 XT, który został wyceniony nieco drożej od konkurencyjnego GeForce GTX 1650 Super.



Dodatkowo jak pokazują ostatnie premiery, AMD nie zamierza iść na wojnę cenową z Nvidia - której rozpoczęcie jest jedyną nadzieją na obniżki cen kart graficznych. Wszystko wskazuje na to, że obecnie nikt nie jest zainteresowany jej wywołaniem w przyszłym roku. Sytuację może zmienić dopiero zapowiadany na 2021 rok debiut kart graficznych Intela.



