Poniedziałek 30 grudnia 2019 Specyfikacja kart Radeon RX 5600 XT według firmy ASRock

Autor: Zbyszek | źródło: ASRock | 14:54 Na oficjalnej stronie firmy ASRock pojawiła się specyfikacja niewydanej jeszcze karty graficznej z serii Radeon RX 5600 XT. Jak się okazuje, w istocie jest to Radeon RX 5700, ze zmniejszonym taktowaniem układu graficznego i mniejszą ilością pamięci. Karta ma układ Navi 10 z 2304 procesorami strumieniowymi, którego taktowanie wynosi 1235 MHz bazowo i do 1620 MHz Boost. Towarzyszy mu 6GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą, o efektywnej szybkości 12 Gbps (przepustowość 288 GB/s). Dla porównania Radeon RX 5700 ma taki sam GPU, ale taktowany zegarem 1465-1725 MHz, oraz 8GB pamięci GDDR6 14 Gbps z 256-bitową magistralą (przepustowość 448 GB/s).



Pozostałe cechy Radeona RX 5600 XT to wskaźnik TDP 150W oraz obecnosć jednego złącza HDMI 2.0b i trzech Display Port 1.4.



Oczywiście należy uwzględnić fakt, że na ten moment nie ma jeszcze pewności, czy jest to własny twór ASRocka, czy też taka właśnie będzie specyfikacja referencyjnego Radeona RX 5600 XT.



Jeśli taka będzie specyfikacja ogłoszona przez AMD, to wówczas Radeon RX 5600 XT w porównaniu do Radeona RX 5500 XT zaoferuje o ponad 60 procent więcej procesorów strumieniowych (przy niższym taktowaniu całego GPU) oraz o 29 procent większą przepustowość pamięci.



Ma to odzwierciedlenie w wynikach pierwszych testów Radeona RX 5600 XT w 3D Marku FireStrie i TimeSpy jakie właśnie wyciekły do sieci - nowy model uzyskał w nich o około 30 procent lepsze wyniki od Radeona RX 5500 XT.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.