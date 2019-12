Poniedziałek 30 grudnia 2019 Układ graficzny AMD Navi 21 ma powierzchnię ponad 500 mm2

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:53 AMD pracuje od jakiegoś czasu nad dwoma nowymi układami graficznymi z serii Navi. Według nieoficjalnych informacji mają to być układy o oznaczeniach Navi 21 oraz Navi 23, wytwarzane w procesie 7nm+ z EUV i korzystające z architektury RDNA drugiej generacji, z dodaną sprzętową obsługą Ray Tracingu oraz ze zmienioną organizacją wewnętrzną bloków CU (Compute Unit). Według przecieków jakie pojawiły się już jakis czas temu, mocniejszy i większy z przygotowywanych chipów otrzymał w AMD przydomek "Nvidia killer". Tymczasem w sieci właśnie pojawił się nowy przeciek, według któtego powierzchnia pierwszych sampli GPU Navi 21 wynosi aż 505 mm2.



To oznacza, że chip ten zawiera ponaddwukrotnie więcej tranzystorów, aniżeli układ Navi 10 (10,8 mld tranzystorów, powierzchnia 251 mm2), znany z kart Radeon RX 5700. Tym samym układ powinien zawierać bardzo dużo procesorów strumieniowych i innych jednostek wykonawczych, których liczba ma znaczący wpływ na wydajność.



Nie wiadomo skąd podchodzi informacja o wielkości rdzenia Navi 21 - czy jest to wyciek z TSMC, z AMD, czy też od jednego z producetnów kart graficznych. Autor informacji dodaje, że układ graficzny Navi 21 współpracuje z pamięciami GDDR6 (prawdopodobnie z 384-bitową magistralą), i zapewnia wydajność około 2-krotnie większą, aniżeli karty oparte o chip Navi 10.



Jeśli AMD faktycznie zaoferuje kartę o takiej wydajności, to powinna ona być bardziej wydajna aniżeli najszybszy obecnie GeForce RTX 2080 Ti. Z drugiej strony, Nvidia także nie spi i w zbliżonym czasie planuje premierę swoich nowych kart graficznym z 7nm układami z serii Ampere.



