Poniedziałek 30 grudnia 2019 Core i5-10400 na zdjęciach

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:26 Na jednym z dalekowschodnich portali internetowych pojawiły się zdjęcia i zrzuty ekranu z CPU próbki inżynierskiej niewydanego jeszcze procesora Intela z 10 serii (Comet Lake-S). Próbka to 6-rdzeniowy i 12-wątkowy CPU, wyposażony w 12MB pamięci L3 oraz zintegrowany układ grariczny Intel UHD 730, i taktowany zegram bazowym 3,0 GHz (do 4,4 GHz z Turbo). Sądząc po specyfikacji, jest to próbka modelu Core i5-10400. Procesor nie został jeszcze w pełni rozpoznany przez program CPU-Z, ale 256 KB pamięci L2 zdradza, że nadal bazuje on na architekturze x86 Skylake.



Co ciekawe, możliwe było podkręcenie procesora do częstotliwości bazowej 3,5 GHz poprzez zmianę częstotliwości BLCK ze 100 MHz do 146 MHz i obniżenie mnożnika.



Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy oznacza to, że w nowej platformie LGA 1200 Intel zamierza uwolnić zegar BLCK od częstotliwości PCI-Express i tym samym pozwolić na swobodne podkręcanie również procesorów z zablokowanym mnożnikiem.







