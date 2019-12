Poniedziałek 30 grudnia 2019 Internet dla gracza - jakie łącze wybrać?

Autor: materiały partnera | 23:07 Miłośnicy rozgrywek komputerowych online z udziałem wielu graczy, potrzebują nie tylko wysokiej jakości sprzętu, ale również dobrego, szybkiego łącza internetowego. Pytanie zatem, jaki wybrać Internet do gier, by móc czerpać pełną satysfakcję z zabawy?



Sieciowe strzelanki czy gry MMO to dynamiczne rozgrywki, w przypadku których nawet niewielkie opóźnienie (lag) może skutkować nieudaną akcją lub zaprzepaścić cały osiągnięty wynik. Niepowodzenie, za które odpowiadają wyłącznie kwestie techniczne, frustruje i odbiera przyjemność z grania. By nie dopuścić do takich sytuacji, należy przeanalizować, jakie wymagania w zakresie prędkości łącza internetowego mają popularne gry. Później wystarczy już tylko wybrać ofertę Internetu, który tym wymaganiom bez problemu sprosta – nie będzie to trudne dla nikogo, kto zna cechy dobrego Internetu dla gracza.



Dobry Internet do gier – z wysoką prędkością pobierania i wysyłania danych



Najważniejszym parametrem łącza internetowego jest oczywiście prędkość transmisji danych. Trzeba tylko pamiętać, że w grach, inaczej niż na przykład przy oglądaniu filmów online, transmisja ta odbywa się w dwie strony. Dlatego też, Internet do gier musi oferować dużą szybkość zarówno pobierania, jak i wysyłania danych.



Prędkość pobierania danych decyduje o szybkości, z jaką dane z sieci są zapisywane na komputerze. Rola tego parametru jest zatem niezwykle ważna, bo przecież każda postać to zestaw danych, które muszą zostać pobrane – tak, aby ekran urządzenia mógł odzwierciedlić jej położenie czy zachowanie. Im bardziej zaawansowana grafika i większa ilość detali, tym więcej takich danych musi pobrać komputer. Dlatego siłą rzeczy, chcąc grać w najbardziej rozbudowane gry online, bez konieczności obniżania efektów czy rozdzielczości, trzeba zadbać o możliwie najwyższą prędkość pobierania danych; minimum to 300 Mb/s, ale warto rozważyć wybór nawet 500 i więcej Mb/s . Warto też pamiętać, że omawiany parametr wpływa również na tempo ściągania gier z internetu.



Jeśli chodzi o prędkość wysyłania danych, to w zależności od pakietu i dostawcy Internetu, wynosi ona od około 10 do 20 procent prędkości pobierania danych. W przypadku Internetu dla gracza, komfortowe rozgrywki elektroniczne zapewni upload na poziomie co najmniej około 25-30 Mb/s.



Jakość gry a ping



Wybierając Internet do gier należy zwrócić również uwagę na tak zwany ping. Dostawcy Internetu nie podają tego parametru w ogólnych opisach swoich ofert, niemniej jednak jest on bardzo istotny z punktu widzenia rozgrywek online. Ping wskazuje na czas reakcji serwera, a także mierzy liczbę zgubionych pakietów danych i opóźnień w ich transmisji (lagów). Wyrażany jest w milisekundach i powinien mieścić się w zakresie 30-60 ms, a najlepiej w jeszcze niższym. Im niższy i bardziej stabilny jest ten parametr, tym oczywiście lepiej.



O wysokości pingu decyduje jakość sygnału oferowana przez dostawcę, a także obciążenie łącza i rodzaj połączenia; ważna jest zatem również, zwłaszcza w przypadku WiFi, podatność łącza na zakłócenia.



Wysokiej jakości Internet dla gracza od zaufanego dostawcy



Elementy wpływające na wysokość pingu, wraz z prędkością przesyłania i wysyłania danych, składają się na zestaw czynników określających ogólną jakość Internetu. Zestaw ten prezentuje się atrakcyjnie między innymi w przypadku oferty łódzkiej firmy TOYA (szczegóły na: https://toya.net.pl/internet), która udostępnia Internet dla graczy o prędkości 100, 300 i 500 Mb/s, a nawet 1 Gb/s odznaczający się bardzo niskim, sięgającym zaledwie kilkunastu milisekund, pingiem. To szybkie, stabilne, wysokiej jakości łącza, które zapewniają komfortowe granie, bez względu na wysokość detali czy liczbę graczy.



