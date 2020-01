Czwartek 2 stycznia 2020 Core i9-10900K będzie pobierać do 250W energii

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 12:57 (1) Wraz z debiutem procesorów Intela z 10 serii (Comet Lake-S) najszybszy obecnie komumencki procesor z segmentu mainstream, 8-rdzeniowy Core i9-9900K, zostanie zastąpiony przez Core i9-10900K. Nowy flagowiec otrzyma 10 rdzeni oraz kolejny raz zwiększone częstotliwości taktowania - do 5,2-5,3 GHz Turbo dla jednego rdzenia i do 4,8-4,9 GHz dla wszystkich rdzeni. Niestety Core i9-10900K, tak jak i pozostałe procesory z serii Comet Lake-S, będzie nadal wytwarzany w 14nm litografii, co oznacza po prostu wysoki pobór energii.



Od pewnego czasu wiadomo, że oficjalny wskaźnik TDP Core i9-10900K wyniesie 125W, zamiast 95W jak w i9-9900K. Niestety, wskaźnik TDP podawany przez Intela to faktycznie jest wartość tzw. PL1 (Power Limit 1), czyli limit zużycia mocy który nie jest domyślnie ograniczony w czasie.



Zdecydowanie większy wpływ na pobór energii i ciepło wydalane przez CPU ma jednak limit PL2, który domyślnie może występować przez pewien czas - a faktycznie przez część entuzjastów czas ten jest ustawiany na nieskończony, dzięki czemu wykorzystują oni pozostawioną przez Intela furtkę pozwalającą na wzrost wydajności CPU.



Jak się okazuje, w Core i9-10900K limit PL2 będzie wynosił aż 250W. Dla porównania wartość TDP PL2 dla Core i9-9900K to 165W, a dla Core i9-9900KS to 210W.



Tym samym zainteresowani nabyciem procesora Core i9-10900K będą musieli wyposażyć się w bardzo wydajny system chłodzenia i pogodzić z faktem, że pobór energii tego CPU będzie znacznie wyższy od poprzednika.



