Nośnik SSD w Xbox Series X zostanie wykorzystany jako wirtualny RAM

Autor: Zbyszek | źródło: PC Games Hardware | 13:15 (1) Phil Spencer, szef działu gier i konsol Xbox w Microsoft, w rozmowie z PC Games Hardware zdradził dodatkowy szczegół na temat zupełnie nowej konsoli Xbox Series X. która trafi na rynek w 2. połowie tego roku. Jak poinformował, dzięki zastosowaniu bardzo szybkiego nośnika SSD NVMe, część jego pojemności będzie w nowej konsoli używana jako wirtualna pamięć RAM - i rozszerzenie fizycznego RAMu zamontowanego w konsoli. Przestrzeń ta ma być dostępna dla developerów gier, co według Phila Spencera, tworzy dla nich kilka nowych możliwości. NIe chodzi tutaj tylko o zmniejszenie czasów ładowania.



Wirtualna pamięć RAM wydzielona z nośnika SSD NVMe będzie mogła być obsługiwana bezpośrednio z poziomu GPU i CPU, np do wczytywania map terenów. Możliwość bezpośredniego dostarczania danych do procesora i karty graficznej za pośrednictwem dysku SSD umożliwi tworzenie światów gier, które będą nie tylko bogatsze, ale także bardziej płynne. Developerzy nie będą musieli już martwić się wyczerpaniem pamięci GDDR6 i związanym z tym chwilowym opóźnieniem z doczytywaniem danych z dysku, po proces ten będzie cały czas uruchomiony i aktywny, dzięki czemu będzie płynny.



Phil Spencer dodał, że programiści otrzymali odpowiednie silniki i narzędzia, pozwalające implementować te funkcje w swoich grach. Jak dodał, jest przekonany, że zespół pracujący nad PlayStation 5 również opracował bardzo podobne rozwiązania dotyczące wykorzystania dysku SSD do wirtualnego rozszerzenia pojemności pamięci RAM.



