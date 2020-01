Czwartek 2 stycznia 2020 Sony wkrótce zaprezentuje Play Station 5?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 13:29 Microsoft niedawno zaskoczył wszystkich, i oficjalnie zaprezentował swoją konsolę do gier kolejnej generacji - Xbox Series X, pokazując jej wygląd oraz zdradzając ogólną specyfikację trechniczną. Było to na tyle zaskakujące, że prezentacja odbyła się prawie rok przed debiutem urządzenia, który ma nastąpić dopiero w 4 kwartale. Swoją nową konsolę w postaci PlayStation 5 przygotowuje także Sony. Według najnowszych nieoficjalnych informacji, japoński prodcent nie będzie tym razem zwyczajowo czekać z prezentacją urządzenia do czerwcowym targów E3.



Wedug przypuszczeń, PlayStation 5 zostanie zaprezentowane wcześniej, i nie jest wykluczone, że już za kilka dni podczas targów CES (Consumer Electronics Show) w Las Vegas. Sony oficjalnie infiormuje, że w ich trakcie planuje dużą konferencję poświęconą przygotowanym nowościom, formalnie nie podając jednak, czego będzie ona dotyczyć.



