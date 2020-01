Czwartek 2 stycznia 2020 AMD zwiększa zamówienia na 7nm wafle w TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:29 Według najnowszych informacji do jakich dotarł serwis WccFTech, firma AMD znacząco zwiększyła swoje zamówienia na 7nm wafle w TSMC. Aktualnie wydajność produkcji 7nm układów scalonych w TSMC ma sięgać niespełna 100 tysięcy wafli miesięcznie. Z puli tej po około 20 procent wafli z wytrawionymi układami otrzymują Apple, HiSilicon, Qualcomm i AMD, około 13 procent Mediatek, a pozostałą część - inni wytwórcy. Sumarycznie produkcja 7nm wafli w TSMC w okresie styczeń - czerwiec ma wynieść 660 tysięcy wafli, czyli średnio 110 tysięcy wafli na miesiąc. W drugiej połowie średnia produkcja wzrośnie do 140 tysięcy wafli miesięcznie, z czego 30 tysięcy wafli miesięcznie zarezerwować miała firma AMD.



W efekcie dostawy wafli z 7nm układami dla AMD wzrosną w drugiej połowie tego roku z niecałych 20 tysięcy sztuk obecnie, do 30 tysięcy sztuk miesięcznie.



AMD i Nvidia mają być głównymi beneficjentami przeniesienia produkcji najnowszych układów dla Apple do 5nm procesu litograficznego, co nastąpi w połowie tego roku. Miejsce zwolnione przez Apple na 7nm liniach produkcyjnych przypadnie w części na zwiększenie zamówienia przez AMD, a w części na produkcję 7nm GPU dla Nvidia.



