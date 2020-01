Czwartek 2 stycznia 2020 Samsung: awaria prądu spowodowała uszkodzenie wafli z pamięciami

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 18:05 Jak informuje Reuters, 31 grudnia w sieci elektroenergetycznej w Korei Południowej miała miejsce masowa awaria zasilania. W jej wyniku doszło do braku energii elektrycznej w należącej do Samsunga fabryce pamięci NAND i DRAM w Hwaseong. Niestety systemy zasilania awaryjnego okazały się niewystarczające, co spowodowało ponad minutową przerwę w zasilaniu fabryki, i uszkodzenie będących aktualnie w produkcji wafli krzemowych. Co więcej, kompletne wznowienie produkcji wiązało się z dwudobową przerwą w produkcji w tym zakładzie, w efekcie której, styczniowa produkcja pamięci NAND i Flash w fabryce w Hwaseong będzie o 6-7 procent niższa od planowanej.



To już nie pierwsza awaria zasilania, która spowodowała zatrzymanie produkcji pamięci NAND w fabrykach Samunga. Ostatnio, w marcu 2018 roku w większym zakładzie Samsunga w Pyeongtaek, wskutek przerwy w zasilaniu uszkodzone zostało ponad 50 tysięcy wafli znajdujące się wówczas w produkcji. Stanowiło to aż 11 procent całej produkcji pamięci NAND Flash zaplanowanej przez Samsunga na tamten miesiąc, i spowodowało jednorazowe zmniejszenie miesięcznych dostaw pamięci NAND Flash na światowy rynek o 3,5 procent. Tamta awaria spowodowała dla Samsunga straty ocenione na łącznie 43,3 mln USD.



Straty spowodowane przez awarię z 31 grudnia będą dopiero szacowane. Według obserwatorów rynku sytuacja może wpłynąć na ceny pamięci na światowych rynkach, które wskutek tego incydentu i wzrostu niedoborów, mogą chwilowo nieznacznie wzrosnąć.



