Czwartek 2 stycznia 2020 Karty Nvidia z serii Ampere do 50 % szybsze od Turingów i z niższym TDP

Autor: Zbyszek | źródło: Taipei Times | 23:42 Po debiucie w 2 połowie 2018 roku kart graficznych z serii Turing, kolejnym dla Nvidia znaczącym krokiem będzie wypuszczenie nowej generacji kart. Ma to nastąpić w 2020 roku, wraz z wprowadzeniem serii GeForce RTX 3000 opartej o układy graficzne produkowane w procesie 7nm+ i wykorzystujące architekturę Ampere. Dziennik Taipei Times, powołując się na swoje źródła związane z Nvidia podaje, że nowe modele kart będą do 50 procent bardziej wydajne od swoich bezpośrednich poprzedników. Jednocześnie wraz ze wzrostem wydajności spadną wskaźniki TDP poszczególnych modeli - sumarycznie wzrost wydajności na wat ma być prawie dwukrotny.



I tak model o wydajności zbliżonej do dzisiejszego GeForce RTX 2080 Ti powinien cechować się wskaźnikiem TDP nieprzekraczającym 150W. Karty z serii Ampere z większym TDP będą od niego bardziej wydajne.





Poza korzyściami wynikającymi z zastosowania nowszego procesu litograficznego (więcej tranzystorów, wyższe taktowania, więcej jednostek), architektura Ampere przyniesie także ulepszoną rasteryzację oraz usprawnione jednostki odpowiadające za obliczenia związane ze śledzeniem promieni. Dzięki temu po włączeniu Ray Tracingu liczba generowanych klatek ma spadać nie tak znacząco, jak w przypadku kart obecnej generacji.



Według informacji Taipei Times, premiera rynkowa tych kart nastąpi w 2 połowie tego roku, przy czym pierwsze modele mogą zostać zaprezentowane podczas czerwcowych targów Computex.



