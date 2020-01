Czwartek 2 stycznia 2020 AMD z rekordową sprzedażą procesorów w grudniu

Autor: Zbyszek | źródło: Reddit | 23:40 (1) Jak co miesiąc w sieci pojawił się najnowszy raport prezentujący wyniki sprzedaży procesorów Intela i AMD w niemieckim sklepie Mindfactory. W grudniu, szósty miesiąc z rzędu klienci Mindfactory zdecydowanie częściej wybierali procesory AMD aniżeli procesory Intela, a dużą popularnością cieszyły się najnowsze Ryzeny 3. generacji. Sumarycznie sprzedaż CPU AMD była ponad 6 razy większa aniżeli procesorów Intela, i wyniosła około 28 500 sztuk - 86 procent ogólnej sprzedaży CPU w tym sklepie. Sprzedaż CPU Intela wyniosła około 4500 sztuk, co stanowi 14 procent sprzedaży.



W porównaniu do listopada, sprzedaż CPU z serii Ryzen wzrosła w tym sklepie z około 26 000 do około 28 500 sztuk, a sprzedaż procesorów Intela spadła z około 5500 do 4500 sztuk.



Biorąc pod uwagę wpływy ze sprzedaży procesorów, 82 procent sumy pieniędzy zapłaconej za procesory to wpłaty za zakupione procesory AMD, a 18 procent to wpłaty za zakupione procesory Intela.



Spośród sprzedanych procesorów AMD 55 procent stawiły CPU Matisse (Ryzeny 3000), 31 procent CPU Pinnacle Ridge (Ryzeny 2000), 7 procent APU Picasso (Ryzen 3 3200G i Ryzen 5 3400G), 4 procent układu Summit Ridge i Raven Ridge, a 3 procent procesory z serii Threadripper.



Z koleii w przypadku Intela 87 procent ze sprzedanych procesorów to Coffee Lake Refresh (Core iX serii 9000), 10 procent to Coffee Lake (Core iX serii 8000), a 3 procent to pozostałe procesory, takie jak Kaby Lake, Skylake i procesory z segmentu HEDT (Skylake-X, Cascade Lake-X).







No to tylko troszku mnie zaskoczyli bo myślałem (autor: Mario1978 | data: 3/01/20 | godz.: 12:25 )

o takich wynikach sprzedaży dopiero po premierze Zen 3.Zresztą za rok czasu o tej samej porze możemy być świadkami wyników na poziomie 94% dla AMD a Intel tylko 6% będzie sprzedawał na rynek detaliczny.

To jest dziwne bo chyba Buldożer od AMD na tle procesorów konkurenta nie sprzedawał się tak tragicznie jak CPU od Intela.

2020 będzie kolejnym rokiem AMD i za rok czasu możemy mieć piękne widoki na wycenę tej jeszcze małej firmy.100 dolarów za akcję AMD na początku 2021 roku widzę już oczami wyobraźni.Kto zakupił kilka/kilkanaście lat temu akcje AMD ten spokojnie może je trzymać bo przecież to nie koniec Zen a dopiero za rok czasu będzie półmetek.Za rok czasu to AMD będzie miało już plany na Zen 6 bo odkryją coś czego jeszcze do tej pory nie widzą.



