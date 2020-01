Wtorek 7 stycznia 2020 Intel oficjalnie zapowiada premierę mobilnych procesorów Comet Lake-H

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:01 Intel oficjalnie zaprezentował światu nową rodzinę procesorów mobilnych dla graczy o kodowej nazwie Comet Lake-H. W jej skład wchodzą jednostki wyposażone w maksymalnie osiem rdzeni x86 (pochodna Skylake) oraz układy IGP na bazie architektury Gen 9. Dla zachowania wysokiego zegara bazowego Chipzilla zdecydowała się do ich produkcji użyć litografii 14nm+++ zamiast wciąż sprawiającego problemy 10nm. Dzięki temu TOPowy model będzie w stanie podnieść taktowanie jednego z wątków do nawet 5GHz.



Między innymi dzięki temu podczas prezentacji Intel mógł pochwalić sie wyraźną przewagę nowych CPU nad poprzednią generacją oraz konkurentami ze stajni AMD. Tym razem procedura testowa została dobrana w miarę poprawnie, choć Chipzilla skrzętnie unikała informacji o cenie porównywanych CPU i zdecydowała się zastosować inne pamięci dla konfiguracji testowych (laptop z CPU AMD miał wyraźnie słabszy RAM). Dlatego też należy pochodzić do widocznych poniżej wyników z dużą rezerwą. Poza tym trzeba też pamiętać, ze Comet Lake-H będzie musiał stawić czoła nowym Ryzenom 4000 a nie 3000, a te dostaną więcej rdzeni bazujących na nowszej architekturze x86 Zen 2, której IPC jest dużo wyższe niż w Zen 1.



Mobilne procesory Intela 10-tej generacji z linii H będą oferowały 4 rdzenie z obsługą 8 wątków (Core i5/i7), 6 rdzeni i 12 wątków (Core i7) oraz 8 rdzeni i 16 wątków (Core i9).







