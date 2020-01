Wtorek 7 stycznia 2020 Debiut NUCów Gen 9 z modułem The Element

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech/własne | 05:16 Tuż przed targami CES Intel pokazał nam jak na żywo prezentuje się dziewiąta generacja NUCów o kodowej nazwie “Ghost Canyon”. W porównaniu do poprzedniej generacji jest to produkt przełomowy. Dzieje się tak za sprawą nowego podejścia do projektowania miniaturowych PCtów z logo Intela, które marketingowcy nazwali The Element. Do tej pory wszystkie kluczowe elementy w NUCach były niewymienialne, dzięki czemu obudowa mogła być bardzo mała. W najnowszej generacji producent zdecydował się ją powiększyć w taki sposób by nad miniaturową płytę główną z wlutowanym w nią CPU można było wpiąć dedykowaną kartę graficzną ze slotem PCI-Express.



Zainteresowany nowym NUCiem użytkownik będzie mógł wybrać jeden z trzech CPU o TDP 45W: ośmiordzeniowego Core i9-9980HK, sześciordzeniowego Core i7-9750H lub czterordzeniowego Core i5-9300H. Oprócz tego każdy posiadacz własnoręcznie dobierze interesującą go pamięć RAM i dysk SSD, który będzie można wpiąć w jeden ze slotów M.2. W sumie płyta główna oferuje trzy interfejsy M.2, dwa porty Gigabit Ethernet, sześć USB 3.1 Gen2, dwa Thunderbolty 3, złącza audio, HDMI oraz slot na karty pamięci. Można też zamontować opcjonalne wentylatory.



Całość, wraz z wbudowanym zasilaczem o mocy 500W mieści się w obudowie o wymiarach 238 x 216 x 96 mm i pojemności 5.0L.









