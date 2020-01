Wtorek 7 stycznia 2020 Asus ROG Zephyrus G15 z nowym CPU AMD Ryzen 7 4800HS

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:29 Asus zaprezentował światu nowy model notebooka dla graczy z rodziny ROG Zephyrus o nazwie G15, bazujący na niewydanym jeszcze CPU AMD z rdzeniami x86 Zen 2 o symbolu Ryzen 7 4800HS. Jego specyfikacja techniczna pozostaje owiana tajemnicą, ale prawdopodobnie mamy do czynienia z CPU wyposażonym w sześć lub osiem rdzeni z obsługą dwunastu lub szesnastu wątków. Użytkownik będzie mógł wybierać pomiędzy wersją z 15,6-calowym wyświetlaczem 1080p o częstotliwości odświeżania 144Hz lub 240Hz. W obu przypadkach Asus gwarantuje wsparcie dla technologii AMD FreeSync, mimo iż na liście dedykowanych akceleratorów nie ma ani jednego Radeona.



Są jedynie GeForce RTX 2060 6GB oraz GeForce GTX 1660 Ti 6GB. Można zatem zgadywać, że chodziło tu o wsparcie dla bliźniaczego Adaptive Sync, który jest od jakiegoś czasu kompatybilny z G-Sync Nvidii. Pozostała specyfikacja obejmuje do 32GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz, maksymalnie 1TB dysk SSD M.2 z NVMe, moduł WiFi6, 4-ogniwową baterię o pojemności 76Wh, oraz 180W zasilacz.



Laptop waży 2.1 kg, a jego zewnętrzne wymiary to 360 x 252 x 19.9 mm.







