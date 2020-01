Wtorek 7 stycznia 2020 Zdjęcia devkitu PS5 i kontrolera DualShock 5

Autor: Wedelek | 06:14 Do sieci trafiło zdjęcie przedstawiające zestaw deweloperski konsoli PlayStation 5 wraz z nową wersją pada z linii DualShock. Zostało ono wykonane przez pracownika sprzątającego pomieszczenia biurowe jednej z firm. Prawdopodobnie Ubisoftu, który ma już do dyspozycji swój egzemplarz testowy. Jeśli chodzi o samą konsolę, to oprócz jej kształtu w oczy rzuca się między innymi panel LCD który mogliśmy już wcześniej zobaczyć na innych zdjęciach. Wyświetlane są na nim dane pomocnicze i diagnostyczne. Pad z kolei przypomina DualShock 4 i podobnie jak jego poprzednik zdaje się posiadać płytkę dotykową. To oznacza, że Sony nie zdecyduje się na radykalną zmianę kształtu pada czemu nie ma się zresztą co dziwić.







