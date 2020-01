Wtorek 7 stycznia 2020 Premiera APU Renoir, nowych Radeonów i 64-rdzeniowego Threadrippera 3990X

Autor: Wedelek | 06:31 Na konferencji zorganizowanej w ramach targów CES AMD oficjalnie wprowadziło do oferty kilka nowych produktów. O większości z nich pisaliśmy już wcześniej. Jako pierwsze pokazano nowe Radeony z GPU Navi, w tym desktopowego RX 5600 XT ($279) oraz dedykowane urządzeniom mobilnym RX 5600 i RX 5600M. Oprócz nich zadebiutowały APU z rodziny Renoir z serii U i H, łączące w sobie rdzenie x86 Zen 2 oraz IGP Radeon na bazie GPU Vega, a także Threadripper 3990X. Ten ostatni dysponuje 64 rdzeniami, 128 wątkami i 288MB pamięci podręcznej, a jego sugerowana cena detaliczna to 3990 dolarów.



Threadripper 3990X jest dostępny w sprzedaży od dnia dzisiejszego, a mobilne APU pojawią się w sklepach do końca pierwszego kwartału. Do końca roku 2020 ma zadebiutować ponad 100 różnych modeli laptopów z mobilnymi procesorami AMD.



Specyfikacja techniczna wymienionych układów znajduje się poniżej:







