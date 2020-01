Wtorek 7 stycznia 2020 Samsung zapowiada monitory o promieniu krzywizny 1000 mm

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 06:46 Podczas targów CES, które odbywają się właśnie w Las Vegas, Samsung zapowiedział wprowadzenie do sprzedaży nowych, bardzo zakrzywionych monitorów dla graczy. Będą to trzy nowe monitory z serii Odyssey, odznaczające się panoramiczną matrycą o promieniu krzywizny 1000 mm - czyli znacznie bardziej zakrzywioną niż urządzenia aktualnie dostępne na rynku (promień krzywizny 1600-1900mm). Flagowym przedstawicielem nowej serii będzie Odyssey G9, z 49-calową matrycą MVA z kropkami kwantowymi o rozdzielczości 5120x1440 pikseli, szczytowej jasności 1000 cd/m2 (zgodność z HDR1000), czasie reakcji plamki 1ms i częstotliwości odświeżania 240 Hz.



Kolejne dwa modele to 32-calowy i 27-calowy Odyssey G7, o klasycznych proporcjach 16:9 i rozdzielczości 2560x1440 pikseli. Urządzenia mają panel VA z kropkami kwantowymi, ale o niższej szczytowej jasności 600 cd/m2 (zgodność z HDR 600).



Sprzedaż monitorów z serii Odyssey rozpocznie się w 2. kwartale tego roku.









