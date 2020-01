Wtorek 7 stycznia 2020 AMD: Threadripper 3990X, mobilne Ryzeny serii 4000 i nowe karty graficzne

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 07:38 (6) Podczas targów CES w Las Vegas, firma AMD zaprezentowała szerego nowości. Pierwszą z nich jest zapowiadany już jakiś czas temu Ryzen Threadripper 3990X, wyposażony w 64-rdzenie z obsługą 128-wątków, i 288 MB pamięci podręcznej. Procesor jest taktowany zegarem bazowym 2,9 GHz (do 4,3 GHz z Turbo), i będzie dostępy w sprzedaży od 7 lutego, w cenie 3990 USD. W trakcie prezentacji porównano jego wydajność do dwóch Xeonów Platinum 8280 (łącznie 56 rdzeni) kosztujących razem 20 000 USD, od których nowy Threadripper okazał się znacznie szybszy w renderowaniu V-Ray.



Podczas CES nastąpiła też premiera karty graficznej Radeon RX 5600 XT, oraz mobilnych kart Radeon RX 5600M i Radeon RX 5700M. Desktopowy Radeon RX 5600 XT ma układ graficzny Navi 10 z 2304 procesorami strumieniowymi i taktowaniem do 1560 MHz oraz 6GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą (przepustowość 288 GB/s). Karta ma być bardziej wydajna od GeForce GTX 1660 Ti i będzie dostępna w sprzedaży od 21 stycznia w cenie 279 USD. Natomiast mobilne Radeony RX 5600M i RX 5700M również bazują na układzie Navi 10 i są już dostępne dla producentów laptopów.



Kolejną z nowości są mobilne procesory z serii Ryzen 4000 (nazwa kodowa Reinor), wytwarzane w 7nm procesie litograficznym i oparte o architekturę ZEN 2. Te monolityczne chipy posiadają do 8 rdzeni z obsługą 16 wątków taktowane zegarem do 4,2 GHz oraz zintegrowany układ graficzny Radeon z taktowaniem do 1750 MHz, a ich flagowymi przedstawicielami jest 45W model Ryzen 7 4800H (2,9-4,2 GHz) oraz 15W model Ryzen 7 4800U (1,8-4,2 GHz). Wydajność Ryzena 7 4800U z TDP 15W porównano do najszybszego mobilnego Core i7-1065G7 z serii Ice Lake.



Nowy mobilny procesor AMD ma być porównywalny z Core i7-1065G7 w wydajności jednowątkowej, do 90 procent bardziej wydajny w wydajności wielowątkowej, a zintegrowany w nim układ graficzny Radeon ma zapewaniać więcej klatek na sekundę, niż IPG 11-generacji z Core i7-1065G7.



Oprócz Ryzenów 7 4800H i 4800U, w skład nowej serii wchodzą też modele Ryzen 7 4700U (8 rdzeni, 8 wątków, 2,0-4,1 GHz, TDP 15W), Ryzen 5 4600H (6-rdzeni, 12-wątków, 3,0-4,1 GHz, TDP 45W), Ryzen 5 4600U (6-rdzeni, 12-wątków, 2,0-4,0 GHz, TDP 15W), Ryzen 5 4500U (4-rdzenie, 8-wątków, 2,3-4,0 GHz, TDP 15W), oraz Ryzen 3 4300U (4-rdzenie, 4-wątki, 2,7-3,7 GHz, TDP 15W).



Podczas prezentacji firma AMD poinformowała o bardzo ciepłym przyjęciu tych procesorów przez producentów laptopów. Notebooki z nowymi Ryzenami będą dostępne w sprzedaży jeszcze w tym kwartale, a łączna liczba konstrukcji opartych o te procesory ma przekroczyć 100, czyli będzie znacznie wyższa, niż liczba laptopów oparta o mobilne Ryzeny dotychczasowej generacji.



Kolejna z nowości to technika AMD SmartShift, polegająca na współpracy dodatkowej karty graficznej Radeon z układem graficznym zintegrowanym z procesorem Ryzen Mobile. Smart Shift zapewnia więcej klatek na sekundę podczas gry, a podczas gdy wydajność graficzna nie jest potrzebna - dodatkowa karta graficzna zostaje wyłączona w celu oszczędnośći energii.



Ponadto zapowiedziano techniki FreeSync Premium, i FreeSync Premium Pro, przeznaczone dla monitorów o wyższej jakości przeznaczonych dla graczy.



Na ten moment architektura ZEN 3 nie została zaprezentowana.











przy tylu konkretach i nowościach, (autor: Qjanusz | data: 7/01/20 | godz.: 10:00 )

prezentacja ZEN3 może spokojnie poczekać.

Bardzo dobra konferencja, z czego mobile Ryzeny po prostu biją wszystko na głowę. Doczekaliśmy się w końcu do realnej konkurencji w CPU dla lapów.

Nie mogę się doczekać testów nowych konstrukcji, mimo że chyba trochę naciągane jest stwierdzenie o podobnej wydajności jednowątkowej z Core i7-1065G7.



SmartShift - w sensie multi GPU jak w DX12, czy autorskie rozwiązanie niezależne od API? Kolejna odmiana CrossFire?



tens smart shift to (autor: piwo1 | data: 7/01/20 | godz.: 10:17 )

dual grafics? skad te 10% zysku? z pracy integry? jesli to taki dual grafics to pytanie czy znow bedzie szarpanie jak w starszych juz slawnych generacjach gdzie mimo wiekszej ilosci klatek komfort grania znaczaco spadal przez rwanie obrazu.

https://pclab.pl/art56751-33.html

dwa czy te 10% zysku jest przy roznych konfiguracjach graficznych czy tylko apu z 5500m?





czy są jakieś informacje (autor: Mario2k | data: 7/01/20 | godz.: 10:39 )

Na temat Zen2 refresh czy jak kto woli Zen2+ ?



ad 3 (autor: Soulburner | data: 7/01/20 | godz.: 10:52 )

z tego, co wiadomo, nie będzie Zen2+ tylko od razu Zen3, który poza usprawnionym procesem 7nm+ przyniesie większe zmiany w architekturze.





zen2+ (autor: piwo1 | data: 7/01/20 | godz.: 11:25 )

nie jest wykluczony. pewnie duzo zalezy jak bedzie postepowal proces wdrazania 7UV. amd tez nie wykluczylo wprowadzenia zen2+ w niektorych segmentach, np nastepnego apu.



3#$ (autor: Mario1978 | data: 7/01/20 | godz.: 13:45 )

Ewidentnie nowe APU nie jest oparte na Zen 2 ponieważ każdy zna konstrukcję tej generacji i ze względu na swoją budową nie byłaby ona tak energooszczędna w laptopach.

Ja tego nie nazwałbym Zen 3 bo już na wielu forach o tym piszą ale właśnie Zen 2+.Mimo , że ma tylko 8MB cache osiąga takie rezultaty.IPC tego Zen2+ bo sprawę trzeba postawić jasno i nie jest to Zen 2 jest troszeczkę słabsze od Ice Lake ale maksymalne taktowanie nawet wersji U z 16 wątkami przebija całkowicie Sunny Cove.Na chwilę obecną wygląda tak jakby zegar w zegar Sunny Cove miało wyższe IPC o 1% od tego Zen 2+.Teraz mamy także odpowiedź na to czym będzie Zen 3 bo już pewnie , że ta generacja będzie mieć więcej niż 32MB cache.Jeżeli Zen 2+ w APU R7 4800u mając 8MB cache robi rozpierduchę a AMD pozwala sobie na jeszcze bardziej dopracowanie architektury Vega dla rynku mobilnego , która będzie to już trzecią generacją w laptopach i wzrosty wydajności wynosi +59% w porównaniu z Vega8 pierwszej generacji chociażby w R5 2500u to firma idzie po prostu po swoje.

Wiecie co , do prezentacji myślałem , że CPU w APU będzie przerobione z wydajnością na poziomie Zen 2 a grafika będzie typu Vega12.Tutaj zaskoczyli trochu bo Zen 2 zegar w zegar nie miał szans zbliżyć się do Ice Lake tracąc do niego 10% zaś iGPU miało mieć wydajność +60% minimum ale za sprawą większej ilości jednostek.

Więc mamy APU z Zen 2 , które powinno się nazywać Zen2+ bo jest szybszy około 10% w IPC od Zen 2 , projekt Zen 3 gotowy , czyli AMD ma teraz na rynku odpowiedź na wszystko co Intel zaprezentuje.

Samo TR 3990X jest tylko pokazem , że mały może więcej i właśnie to zrobili.Ciekawe czy na TR 3990X Intel będzie miał odpowiedź chociaż do końca 2022 roku.

Nie powiedzieli też na jakim procesie produkcji powstaje te nowe APU Ryzen serii 4xxx ale dla mnie wygląda to na 7nm DUV+ , które swoją charakterystyką miało dać +7% do wydajności na Watt.

Kiedyś to Intel chociaż dominował w IPC i teraz musi nadrabiać zegarem.

Teraz sobie wyobraźcie co się będzie działo po premierze Zen 3 a Intel nie ma jak się przed tym obronić i tylko musi liczyć na potknięcie TSMC i Samsung.

USA na przykład tak boją się o swoją pozycję , że ostatnio odmówił licencji Holenderskiemu ASML na to by sprzedawali maszyny EUV do Chińskiej firmy UMIC.

AMD dla USA nie jest takie ważne bo tylko produkuje swoje układy w firmach zewnętrznych.Jakby USA miało zakazać produkcji AMD ze względu na strach przed kradzieżą projektu to ta firma przestała by istnieć.

Gdyby USA zabroniło produkcji projektów swoich firm przed rzekomą kradzieżą po za USA to nagle mieli by kryzys bo Intel nie ma jak im wyprodukować a GF sami widzicie jakie jest.

AMD staje się wyjątkową firmą bo jak widać sukces firmy nie opiera się tylko i wyłącznie na samolubstwie.

To także dowodzi , że współpraca będzie najważniejsza ale do tego wszystkie kraje na ziemi muszą dorosnąć bo USA już od dawna daje do zrozumienia , że dba tylko i wyłącznie o swoje interesy.



