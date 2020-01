Środa 8 stycznia 2020 CES: prezentacja Tiger Lake-U i karty graficznej Intel DG1

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 06:36 Oprócz premiery wydajnych procesorów mobilnych Comet Lake-H (14nm, 8 rdzeni Skylake) przeznaczonych dla dużych laptopów, podczas targów CES Intel zaprezentował także produkty, które trafią do sprzedaży w późniejszym czasie. Mowa o procesorach Intel Tiger Lake-U, które będą wytwarzane w ulepszonej litografii 10nm+ i otrzymają rdzenie kolejnej generacji Willow Cove. Procesory te trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku i zastąpią dotychczasowe mobile 10nm procesory Ice Lake-U. Dzięki zwiększonemu wskaźnikowi IPC i taktowaniu, w zastosowaniach CPU nowe mobile procesory przyniosą dwucyfrowy (tzn ponad 10%) wzrost wydajnosći względem Ice Lake-U.



Ponadto chipy Tiger Lake-U otrzymają zintegrowany układ graficzny 12 generacji (Xe), nawet dwukrotnie bardziej wydajny od IGP z Ice Lake, oraz wzorem najnowszych procesorów do smartfonów - znaczne usprawnienia wydajności dla obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.



Ich integralną częścią będzie dodatkowy rdzeń krzemowy umieszczony obok rdzenia CPU + GPU, zawierający kontrolery Thunderboolt 4, WiFi 6, i Bluetooth.

Zaprezentowano także prototypowy laptop z procesorem Tiger Lake-U, na których uruchomiono grę Destiny 2 renderowaną na IPG Xe zintegrowanym w procesorze.



Jednocześnie podczas prezentacji Intel pokazał komputer z działając próbką swojej pierwszej samodzielnej karty graficznej DG1. W rzeczywistości kart DG1 korzysta z układu graficznego takiego jak w procesorach Tiger Lake-U, który jest przeniesiony na płytkę drukowaną ze złączem PCI-Express i wyposażony we własną pamięć wideo.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.