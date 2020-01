Tanie drukowanie - jak oszczędzać tusz w drukarce?

Trzeba pamiętać nie tylko o stałym dostępie do papieru, ale warto jeszcze zadbać o dobór dobrego tuszu. Bez względu na to czy pracujemy na sprzęcie najnowszej generacji, który działa na tonerach, czy mają Państwo klasyczną drukarkę na kartridże do drukowania, niezbędne są pełne pojemniki. Zastanówmy się zatem, jak oszczędzać tusz w drukarce i czy w ogóle można to zrobić?

Tak naprawdę sprawdzonych trików jest kilka. Skupimy się na tych, które gwarantują najlepsze efekty.

Po pierwsze, tanie tusze do drukarki

Jak już wcześniej wspomniano, wybór odpowiedniego tuszu jest jedną z kluczowych kwestii. W tym przypadku mamy do wykorzystania dwie alternatywy.

Jeśli ktoś pragnie mieć na wyciągnięcie ręki nową drukarkę laserową lub atramentową, to już podczas zakupu takiego sprzętu można mieć pewność, że producent dostarczył razem z drukarką oryginalne tonery. Oczywiście musimy liczyć się z tym, że tusz wcześniej czy później się skończy, ale na to także można znaleźć dobre rozwiązanie. Wystarczy trafić na sprawdzoną firmę, która specjalizuje się w dystrybucji tonerów i wśród dostępnej oferty znaleźć oryginalne wersje, ale w zwiększonej wydajności. Jest to świetny patent dla tych z Państwa, którzy drukują spore ilości dokumentów i którzy chcą kupić tanie tusze do drukarki. Jedną z takich firm jest sklep Tuszmarkt.pl.

Oczywiście zwiększona wydajność idzie w parze z dobrą jakością wydruku. Warto także dodać, że wybierając tusz rekomendowany przez producenta, możemy mieć pewność, że urządzenie drukujące nie straci gwarancji i będzie eksploatowane w odpowiedni sposób.

Drugim i równie dobrym patentem na to, jak oszczędzić tusz w drukarce, będzie wybór dobrej jakości zamienników. W tym przypadku również należy skupić się na znalezieniu sprawdzonej firmy, która specjalizuje się w sprzedaży tanich tuszy do drukarek. Jeśli dobrze trafimy, to za niską cenę znajdziemy zamienniki pasujące do oryginalnych drukarek. Co do jakości wydruków, można mieć pewność, że będą one równie czytelne i wyraziste. Producenci zamienników starają się bowiem spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Niektóre firmy w ofercie posiadają także gotowe zestawy tonerów lub kartridży. Poza tym, składając zamówienie na większą ilość produktów, możemy zaoszczędzić na kosztach przesyłki.

Po drugie, nowoczesny sprzęt

Jeżeli chodzi o oszczędzanie tuszów w drukarce, to nie bez znaczenia będzie także wybór dobrego sprzętu. W dobie naszych czasów na wyciągnięcie ręki mamy wiele ciekawych ofert, a drukarka z tanimi tuszami wcale nie oznacza gorszej jakości wydruków i utrudnień w codziennej eksploatacji. Coraz więcej producentów decyduje się na instalację w drukarkach oprogramowania, które umożliwia użytkownikowi własnoręcznie ustawić poziom zużywania tuszów w drukowanych dokumentach. I tak na przykład, do dyspozycji mamy tak zwany "druk roboczy", ale także doskonałą jakość wydruków, która sprawdza się głównie do drukowania zdjęć i kolorowych grafik. Jeśli każdego dnia drukujemy spore ilości dokumentów, to wersja ekonomiczna na pewno pozwoli nam sporo zaoszczędzić. Wspomniane oprogramowanie dostępne jest w drukarkach oferujących druk atramentowy (sprawdź tusze do drukarek), laserowy, igłowy, a nawet termosublimacyjny.

Niegdyś tryby ekonomiczne bywały dostępne tylko w zaawansowanych urządzeniach, jednak dziś ma je niemal każda tania drukarka. W eksploatacji podstawowej, czyli kilka wydruków co dwa-trzy dni, takie mniej rozbudowane urządzenia sprawdzą się idealnie. Jeszcze jednym ciekawym rozwiązaniem jest drukarka z tanimi tuszami, która oferuje tylko i wyłącznie druk monochromatyczny. Producenci tacy jak: HP, Brother, Samsung czy Sharp mają w swojej ofercie modele dedykowane do czarno-białych wydruków. Z tego patentu z powodzeniem mogą korzystać mniejsze i większe firmy oraz użytkownicy prywatni.

W ramach podsumowania można dodać, że tanie tusze do drukarek to nie wszystko. By oszczędzić na drukowaniu, należy zwracać uwagę na to, co drukujemy i wybierać tylko te najważniejsze informacje. Drukując jakieś pliki z sieci, mogą Państwo skopiować tylko część dokumentu bez żadnych przypisów, adresów stron, grafik czy reklam. Poza tym, jeśli zaliczają się Państwo do osób, które niezbyt często drukują zamiast dużych kartridży mających, tendencję do wysychania, lepiej wybrać pojemniki o mniejszych pojemnościach.