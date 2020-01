Wtorek 7 stycznia 2020 Dział kadr i płac - czy warto inwestować w aplikacje w chmurze?

Autor: materiały partnera | 06:52 Rynek IT ciągle się zmienia. Najważniejsze zmiany to wzrost dostępności technologii (powszechna obecność komputerów osobistych oraz dostępu do Internetu) i rozwój nowoczesnych rozwiązań. Fizyczne, "stacjonarne" nośniki danych zostały zastąpione przez rozwiązania chmurowe, dzięki czemu pracownicy zyskali dostęp do przeznaczonych im systemów z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do Internetu. Tendencji tej nie oparły się również rozmaite działy HR & Payroll, które coraz chętniej sięgają po aplikacje w chmurze, pełniących rolę oprogramowania kadrowo płacowego.







Aplikacje w chmurze to gwarancja wygody



Omawiając zalety, jakimi charakteryzują się aplikacje w chmurze, należy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania, jakie działowi kadr i płac stawia współczesna specyfika pracy. Coraz więcej zawodów, związanych z pracą umysłową, cechuje się maksymalną elastycznością w zakresie miejsca i czasu wykonywanych zadań. Pracownicy, których dzielą od siebie setki kilometrów, mogą porozumiewać się równie sprawnie, jak ci, którzy przebywają w jednym pomieszczeniu.



Tego rodzaju decentralizacja stanowi ułatwienie i komfort dla pracowników. Ale jednocześnie stanowi wyzwanie dla zespołu działu kadr i płac. Na grupie tej spoczywa obowiązek nadzorowania procesów, związanych z osobami, które nie przebywają na co dzień w biurze. To właśnie w takich okolicznościach warto rozważyć aplikacje w chmurze, które będą w stanie kompleksowo zarządzać procesami kadrowo płacowymi.



Jakimi funkcjami powinny dysponować aplikacje w chmurze?





TETA Air - Rozwiązanie HR stworzone do obsługi kadrowo-płacowej



Możliwość zdalnego dostępu do najważniejszych funkcjonalności to nie jedyny aspekt, jakim powinny charakteryzować się nowoczesne oprogramowania ERP (ang. Enterprise Resource Planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Warto zdecydować się na system, funkcjonujący w obrębie modelu SaaS (Software as a Service) gwarantujący maksymalną prostotę integracji pomiędzy nowo instalowanym systemem, a zgromadzonymi przez dział HR & Payroll danymi. To nie jedyne zalety, jakie zapewni firmie nowoczesny program kadrowo płacowy. Aplikacje w chmurze przyczyniają się również do znacznego obniżenia stałych kosztów, związanych z serwisem IT. Postawienie na sprawdzone rozwiązania oznacza również zgodność z opracowanym standardem obsługi, dostosowanym do specyfiki danej branży. Urlopy, grafiki czy zarządzanie nadgodzinami może odbywać się w czasie rzeczywistym, a pracownicy zyskają dostęp do statusu poszczególnych procesów już w momencie podjęcia decyzji przez odpowiedniego pracownika.



Zastanawiasz się nad korzyściami, jakie aplikacje w chmurze mogą dać Twojej firmie? Zapoznaj się z ofertą oprogramowania TETA-AIR! Program ten stanowi kompleksowy zestaw niezbędnych działowi HR & Payroll funkcjonalności, dzięki którym Twoje przedsiębiorstwo będzie mogło oszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Już dziś odwiedź stronę TETA-AIR i przekonaj się, że nowoczesne aplikacje w chmurze są tańsze, niż sądziłeś.



Znajdziesz nas pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław lub na naszej stronie: www.Teta-Air.pl



