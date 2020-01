Środa 8 stycznia 2020 EVGA GeForce RTX 2060 KO - pierwsza odpowiedź na Radeony RX 5600 XT

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:34 W tym miesiącu w sklepach pojawią się karty Radeon RX 5600XT. Kosztujące 279 karty bazują na droższym modelu Radeon RX 5700, od którego różnią się głównie wolniejszym taktowaniem układu Navi 10, oraz mniejszą liczbą pamięci - 6 GB GDDR6 ze 192-bitową magistralą (zamiast 8GB z 256-bitową magistralą). W sklepach nowe Radeony mają konkurować z kosztującym tyle samo, ale według AMD wolniejszym GeForce GTX 1660 Ti. Wygląda na to, że premiera Radeona RX 5600 XT doczeka się odpowiedzi ze strony Nvidia. Z taką inicjatywą wyszła firma EVGA, która zaprezentowała GeForce RTX 2060 KO.



Jest to tańsza i wolniejsza wersja zwykłego GeForce RTX 2060, która ma wypełnić ofertę pomiędzy GeForce GTX 1660 Ti (279 USD), a GeForce RTX 2060 (349 USD). EVGA GeForce RTX 2060 KO ma kosztować 299 USD. Nie wiadomo czy Nvidia zdecyduje się uczynić GeForce RTX 2060 KO oficjalnym modelem w swojej serii. Według TechPowerUp, twórcy GPU-Z, obecnie w Nvidia nie ma takich planów, a powstanie modelu KO to własny model EVGA.







