Czwartek 9 stycznia 2020 Samsung prezentuje SSD NVMe 980 Pro z PCI-Express 4.0

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 06:14 Podczas targów CES Samsung zaprezentował swoje nowe flagowe nośniki SSD NVMe. Są to urządzenia z serii 980 Pro, wyposażone w interfejs PCI-Express 4.0 i mające zastąpić na rynku najszybsze dotychczas w ofercie firmy urządzenia tego typu, czyli modele Samsung 970 Pro z PCI-Express 3.0. Dokładna specyfikacja urządzeń nie została niestety podana, poza tym, że będą one oferowane w wersjach o pojemności 250GB, 500GB i 1TB. Zapowiedziano też wydajność, która ma wynosić do 6500 MB/s podczas sekwencyjnego odczytu i do 5000 MB/s podczas sekwencyjnego zapisu.



Niestety Samsung nie wspomniał nic o tym, kiedy urządzenia trafią do sprzedaży.









