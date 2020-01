Czwartek 9 stycznia 2020 Sony zapowiada PlayStation 5 i prezentuje logo konsoli

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 06:19 Microsoft niedawno zaskoczył wszystkich, i oficjalnie zaprezentował swoją konsolę do gier kolejnej generacji - Xbox Series X, pokazując jej wygląd oraz zdradzając ogólną specyfikację techniczną. Było to na tyle zaskakujące, że prezentacja odbyła się prawie rok przed debiutem urządzenia, który ma nastąpić dopiero w 4 kwartale. Z tego powodu część graczy spodziewała się, że podczas targów CES, w odpowiedzi Sony także zaprezentuje przygotowywane przez siebie PlayStation 5. Tymczasem żadna prezentacja PlayStation 5 nie miała miejsca, a Sony ograniczyło się tylko do zapowiedzi, że taka konsola pojawi się w tym roku.



Zdradzono też, że urządzenie będzie wyposażone w bardzo szybki nośnik SSD, obsługę śledzenia promieni w grach, czytnik płyt Ultra HD Blu Ray oraz system dźwięku przestrzennego 3D Audio. Zapowiedziano też, że kontroler DualShock 5 będzie wyposażony w zupełnie nowy system wibracji wzbogacony o technikę hapatyczną, dzięki któremu gracz będzie mógł poczuć znacznie więcej wrażeń niż do tej pory, np. przesypywanie piasku w dłoniach.



Na koniec zaprezentowano logo PlayStation 5, którego wygląd nie jest w żaden sposób zaskakujący.









